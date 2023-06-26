"У Пригожина здали нерви": ексдиректор ЦРУ пояснив, чому припинився бунт

Повстання власника "Вагнера" не викликало такої підтримки, на яку він розраховував, однак зробило Путіна вразливішим.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин припинив свій бунт у Росії, бо у нього "здали нерви", і повстання не викликало очікуваної підтримки.

Таку думку ексдиректор ЦРУ Девід Петреус висловив у ефірі CNN.

"Зрозуміло, що у Пригожина здали нерви. Він був близько за дві години їзди від околиць Москви, де починали готувати оборонні позиції. Це повстання хоч і викликало оплески, не викликало такої підтримки, на яку він розраховував", – розповів Петреус.

Він додав, що саме тому Пригожин пішов на угоду з владою і відмовився від подальших зусиль щодо бунту.

Ексдиректор ЦРУ зазначив, що Пригожин зберіг своє життя, однак втратив ПВК "Вагнер".

"Йому слід бути дуже обережним біля відчинених вікон у новому місці в Білорусі, куди він збирається", – зауважив Петреус.

Окрім того, він висловив думку, що влаштований у Росії бунт зробить ще вразливішим президента країни Володимира Путіна.

"Я думаю, що уряд похитнувся. Путін особисто похитнувся. Це робить його більш вразливим, ніж будь-коли за два десятиліття його правління РФ. Хто зна, куди це може піти зараз", – сказав ексочільник ЦРУ.

Що відомо про бунт Пригожина

Пригожин напередодні заявив про начебто удар з боку російської армії по тилових таборах "Вагнера" у Ростові-на-Дону і накинувся зі звинуваченнями на Міноборони РФ, із яким має вже давній конфлікт.

Після цієї заяви ватажок "вагнерівців" разом із ними 24 червня захопив штаб південного воєнного округу РФ та оголосив про похід до Москви "відновлювати справедливість".

Під час цього процесу пригожинські найманці збили щонайменше сім повітряних суден, чиї пілоти та екіпажі загинули.

Під вечір того ж дня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про домовленість із Пригожиним припинити бунт. Ватажок "Вагнера" підтвердив це, повідомивши, що найманці зупинилися за 200 км від Москви: "Розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролита російська кров однієї зі сторін, ми повертаємо свої колони і йдемо назад".

Водночас речник президента РФ Дмитро Пєсков пообіцяв, що Кремль помилує учасників заколоту, і вони повернуться у польові табори. Він також переконував, що в РФ закриють розпочаті проти Пригожина справи, однак той переїде до Білорусі.

За даними ЗМІ, Пригожину в обмін на припинення заколоту могли пообіцяти звільнення міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Однак Пєсков сказав, що такі питання не обговорювалися.

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