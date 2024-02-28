У протестах на кордоні з Польщею присутній російський слід — Асоціація міжнародних автоперевізників

Віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін заявив, що у протестах, які відбуваються на кордоні з Польщею, присутній російський слід.

Таку думку він висловив під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

За словами Балін, про це, зокрема, свідчить підтримка блокади з боку польської партії "Конфедерація", яка є відверто проросійською, а також факти затримання агентів Кремля, які були серед протестувальників

"Я знаю, що партія "Конфедерація" підтримувала ці страйки і в 2022-му, і в 2023-му році, і цьогоріч. А партія "Конфедерація" – це відверто проросійська і відверто антиукраїнська партія. Тому я впевнений в тому, що російський слід в цих страйках також присутній. Більше того, вже є офіційне повідомлення, що деякі страйкарі затримані польською стороною за те, що це не аграрії, а саме агенти Кремля", – пояснив Володимир Балін.

Він також припустив, що блокада кордонів з Польщею триватиме щонайменше до квітня.

"На жаль, за інсайдерською інформацією, до фактично виборів місцевих, які відбудуться у квітні в Польщі в два етапи, блокування, скоріш за все, не зніметься. Більше того, з п’ятниці, з 1 березня до цього блокування приєднуються перевізники", – розповів віцепрезидент АсМАП.

Протести на кордоні Україна-Польща: останні новини

У вівторок, 27 лютого, тисячі польських фермерів влаштували в центрі Варшави найбільшу за останній час акцію протесту. Вони несли у руках плакати з перекресленими українськими прапорами та притягли солом’яний танк Abrams.

Крім того, в середині лютого поляки вперше висипали українське зерно з двох вагонів на кордоні - на вантажній станції Медика. Збіжжя прямувало до Німеччини транзитом через Польщу. Після того подібні інциденти повторювалися кілька разів.

Зокрема, 25 лютого мітингувальники скоїли наймасштабнішу диверсію проти українських аграріїв. Цього разу висипали з восьми вагонів просто на рейки українське збіжжя, зіпсовано близько двох сотень тонн кукурудзи.

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