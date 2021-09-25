У протоці Босфор зіткнулися російський і турецький суховантажі

Про потерпілих не повідомляється.
У протоці Босфор сталася кораблетроща: зіткнулися російський і турецький суховантажі.
Про це з посиланням на берегову охорону Туреччини повідомляє агентство Anadolu.
За попередньою інформацією, 128-метрове судно "Русич-10" прямувало з району Гемлік провінції Бурса до Росію. Своєю чергою, 90-метровий Tahsin İmamoğlu прямував з провінції Коджаелі до промислового порту Караденіз Ереглі на Чорному морі. Зіткнення сталося біля берегів району Йенике в Стамбулі.
По потерпілих і загиблих наразі не повідомляється. Зазначається, що збиток був нанесений лише судам. До місця події направили три катери і 14 буксирувальних суден.
Як повідомлялося, пасажирське судно KMP Yunicee, що перевозило понад 50 людей, затонуло в Індонезії. Подія сталася в протоці Балі. На борту перебували 41 пасажир і 15 членів екіпажу.