У протоці Босфор зіткнулися російський і турецький суховантажі

У протоці Босфор зіткнулися російський і турецький суховантажі

Про потерпілих не повідомляється.

У протоці Босфор сталася кораблетроща: зіткнулися російський і турецький суховантажі.

Про це з посиланням на берегову охорону Туреччини повідомляє агентство Anadolu.

Також читайте Біля берегів Японії суховантаж сів на мілину і розколовся на дві частини

За попередньою інформацією, 128-метрове судно "Русич-10" прямувало з району Гемлік провінції Бурса до Росію. Своєю чергою, 90-метровий Tahsin İmamoğlu прямував з провінції Коджаелі до промислового порту Караденіз Ереглі на Чорному морі. Зіткнення сталося біля берегів району Йенике в Стамбулі.

По потерпілих і загиблих наразі не повідомляється. Зазначається, що збиток був нанесений лише судам. До місця події направили три катери і 14 буксирувальних суден.

Як повідомлялося, пасажирське судно KMP Yunicee, що перевозило понад 50 людей, затонуло в Індонезії. Подія сталася в протоці Балі. На борту перебували 41 пасажир і 15 членів екіпажу.

Двоє українських моряків загинули біля берегів Румунії, де перекинувся суховантаж "VOLGО-BALT 179"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання