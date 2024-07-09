У проєкті комюніке НАТО шлях України до Альянсу назвали "незворотнім" - CNN

У підсумковому тексті комюніке саміту альянсу у Вашингтоні шлях України до вступу до НАТО охарактеризували як "незворотній".

Про це пише CNN.

Один з американських чиновників розповів, що Білий дім підтримує використання слова "незворотній" у підсумковому комюніке, якщо документ також підтвердить, що робота України над демократичними реформами має продовжуватися.

"У той час як багато європейців наголошують на необхідності жорстких формулювань щодо майбутнього України в альянсі, офіційні особи США та Німеччини запропонували використати слово "міст" для членства України в НАТО", - йдеться в повідомленні.

Водночас високопосадовець адміністрації США заявив у п'ятницю, що альянс зробить "нові важливі заяви про те, як ми збільшуємо військову, політичну та фінансову підтримку України з боку НАТО" в рамках "мосту до НАТО".

Також читайте РФ застосувала нову небезпечну тактику: ISW про потужний удар по Києву

Зазначимо, що офіційні особи США публічно відмовилися обговорювати деталі спільного комюніке перед самітом, що стартує 9 липня.

Старший радник Європи у Раді національної безпеки США Майкл Карпентер у понеділок на борифінгу заявив, що є обґрунтована значна увага до того, що союзники скажуть про шлях членства України у декларації саміту.

"Мова буде чіткою та переконливою. Вона визнає життєво важливі поточні реформаторські зусилля України та продемонструє підтримку союзників Україні на її шляху до членства в НАТО", - сказав він.

Новини 17:00 8 липня. Ситуація після обстрілу в Києві, безпекова угода з Польщею, саміт НАТО

Додамо, липневий саміт НАТО має створити для України "міст до членства в Альянсі" та дуже потужний пакет підтримки.

Читайте також: