У Путіна скаржаться на «залізну завісу» Заходу / © ТСН

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Радник президента РФ Антон Коб’яков поскаржився на нову «залізну завісу» Заходу. Як пояснення нинішніх санкцій проти держави-агресорки він вигадав бажання відгородити Росію від сучасних технологій. Водночас представник Кремля заявив, що таке ставлення Заходу до Росії буцімто існувало впродовж усієї «російської історії».

Про це він сказав в інтерв’ю російському пропагандистському агентству ТАСС напередодні Східного економічного форуму.

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За словами Коб’якова, Росія начебто «ніколи не закривалася від світу», натомість саме інші держави намагалися відгородити її від технологій і міжнародної співпраці.

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«Санкції, рестрикції, ембарго, блокування Росії, „залізна завіса“ — це перманентний процес для Заходу», — заявив представник Кремля.

Він також цинічно додав, що після воєн у відносинах Росії з західними країнами нібито наставали періоди активізації бізнесових контактів.

За його словами, тоді «страх, а отже, й повага до нас поверталися до „партнерів“», після чого починався період «бізнес-конвергенції».

Такі твердження радника Путіна мають відверто маніпулятивний характер, адже нинішні масштабні санкції проти Росії стали наслідком насамперед повномасштабного вторгнення РФ до України та її агресивної політики. Представник Кремля фактично подає міжнародні обмеження як давню та майже неминучу політику Заходу, ігноруючи конкретні причини сучасних санкцій.

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Окремо Коб’яков заявив, що приватний бізнес нібито завжди прагнув працювати з Росією, а іноземні торговці й фахівці їхали туди ще за часів Івана IV (Грозного), Петра I, Катерини II та Сталіна.

«Приватний бізнес завжди хотів працювати з Росією», — стверджує радник Путіна.

Як приклад він навів США, заявивши, що американський бізнес працював у СРСР у 1920–1930-х роках, хоча дипломатичні відносини між Вашингтоном і Москвою були встановлені лише 1933-го.

У період занепаду російської економіки, до якого призвела війна проти України, Коб’яков спробував представити історію міжнародних відносин як постійну боротьбу російського бізнесу за доступ до технологій Заходу, а західних компаній — за можливість працювати в Росії.

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У своїй заяві він нічого не сказав про причини окремих обмежень щодо РФ з боку Заходу та, зокрема, відповідальність Кремля за війну проти України, яка й стала причиною безпрецедентних санкцій.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін визнав, що удари українських безпілотників по російських промислових та інфраструктурних об’єктах завдають шкоди економіці Росії, однак назвав наслідки атак «некритичними».

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