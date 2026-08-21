У Путіна дали "зелене світло" на вторгнення до НАТО: аналітики помітили тривожні дзвіночки з атаками на Україну

Дрони Росії все частіше прориваються до країни НАТО / © Associated Press

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Під час однієї з масованих атак РФ на Україну російські безпілотники зафіксували одразу у повітряному просторі Молдови та країни НАТО — Румунії. Кремль прийняв ризик того, що війна проти України завдасть шкоди іншим державам, включаючи держави НАТО.

Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.

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«Такі інциденти, ймовірно, є навмисним наслідком російських ударних пакетів, які тепер переносять російські безпілотні системи так близько до повітряного простору або вод країн НАТО та Молдови», — вважають експерти.

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Російські дрони порушили повітряний простір сусідів України — що відомо

Міністерство оборони Молдови повідомило, що безпілотник типу Shahed-136/Geran-2 увійшов до повітряного простору Молдови поблизу Котловини, а потім вилетів до Гагаузії.

Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що румунський винищувач F-16 знищив військово-морський безпілотник приблизно за 80 миль на схід від Констанци (уздовж узбережжя Чорного моря, приблизно за 116 кілометрів від кордону з Україною) поблизу газової платформи «Нептун Глибокий» вранці, 20 серпня. Румунська влада не уточнила походження військового безпілотника, але міністр оборони Румунії Раду-Дінел Міруце заявив, що військово-морський безпілотник не був українським.

Президентка Молдови Майя Санду заявила 18 серпня, що Росія навмисно запускає деякі зі своїх безпілотників у повітряний простір Молдови та НАТО.

«Російські сили могли б запобігти таким порушенням суверенного повітряного простору та вод інших держав, перепланувавши свої ударні пакети та змістивши траєкторії ударних машин подалі від території НАТО та Молдови. Те, що російські сили не скоригували свої ударні кампанії, а також зростання частоти цих інцидентів, свідчить про те, що Кремль має намір нормалізувати ці порушення проти НАТО», — додали аналітики.

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