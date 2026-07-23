У Путіна готуються до масового бунту по всій Росії: Кремль за крок до оголошення воєнного стану – ISW

Російські солдати / © Associated Press

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Кремль продовжує створювати умови для можливої мобілізації та готується до потенційних внутрішніх заворушень у Росії.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи останні законодавчі та адміністративні рішення російської влади.

За даними експертів, 22 липня Державна дума РФ ухвалила закон, який дозволяє громадянам із непогашеною судимістю, зокрема за контрабанду наркотиків та участь в організованих злочинних угрупованнях, укладати контракти з Міністерством оборони Росії під час офіційних періодів мобілізації.

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Того ж дня заступник міністра оборони РФ Віктор Горємикін заявив, що нововведення розширить кількість громадян, придатних до військової служби, та спростить набір особового складу для війни проти України 2026 року.

Крім того, 21 липня Росгвардія оприлюднила запропоновані зміни до правил цивільної оборони. Як зазначається, вони мають забезпечити захист населення від невизначених «небезпек» під час мобілізації, воєнного стану та в умовах війни.

Аналітики також нагадали, що у листопаді 2025 року Володимир Путін підписав закон, який дозволяє направляти резервістів до зони бойових дій без оголошення мобілізації. Тоді в ISW припускали, що Кремль може використовувати цей механізм для поетапного призову резервістів.

“Кремль, схоже, створює умови для оголошення офіційної мобілізації та потенційного оголошення воєнного стану в Росії в очікуванні громадянських заворушень, оскільки мобілізація залишається дуже непопулярною в російському суспільстві. Мобілізація залишається дуже особистим рішенням для Путіна і зрештою залежить від особистого сприйняття Путіним ситуації на полі бою та стабільності Кремля, і залишається незрозумілим, чи ухвалить Путін таке рішення найближчим часом, або як виглядатиме його оголошення про мобілізацію”, - додали експерти.

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РФ може піти на нову хвилю мобілізації — що відомо

У Кремлі розглядають радикальні варіанти поповнення російської армії через гостру нестачу новобранців. Серед можливих сценаріїв — нова хвиля мобілізації після виборів до Держдуми.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов також заявив, що нині Кремль шукає додаткові способи поповнення армії через значні втрати на фронті. Водночас він зазначив, що Росія не припиняла рекрутингові та мобілізаційні заходи від початку повномасштабного вторгнення до України.

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