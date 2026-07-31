Атаковані склади Wildberries / © Скриншот з відео очевидців

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Кремль зосередився на порятунку постачань маркетплейсу Wildberries після ударів ЗСУ, повністю ігноруючи захист власних тилів від атак. Така політика російської влади демонструє глибоку кризу системи ППО та неспроможність захистити власну територію.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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Російська влада, ймовірно, приділяє більше уваги вирішенню проблем із постачанням товарів маркетплейсу Wildberries, які позначаються на звичайних росіянах, ніж нагальній потребі захистити тилові райони країни від українських ударів.

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Напередодні віцепрем’єр-міністр і міністр економічного розвитку РФ Олександр Новак провів засідання урядової підкомісії, що займається питаннями стійкості фінансового сектору та окремих галузей економіки. Під час зустрічі обговорювали заходи підтримки партнерів-продавців Wildberries, чиї товари зазнали пошкоджень унаслідок українських атак. Новак наголосив, що держава має надати допомогу постраждалим малим і середнім підприємствам.

Своєю чергою міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков визначив три першочергові завдання, які уряд повинен реалізувати найближчим часом для забезпечення стабільної роботи ритейлерів. Усі вони стосувалися гарантування безперебійного постачання товарів споживачам.

В ISW звернули увагу, що Росія мала серйозні труднощі із забезпеченням власних потреб у сфері ППО ще до того, як Україна в середині липня розпочала кампанію ударів по об’єктах Wildberries. Новий напрямок українських атак, імовірно, ще більше збільшить навантаження на російську систему ППО.

Аналітики вважають, що Росія навряд чи зможе ефективно задовольнити свої дедалі більші потреби у протиповітряній обороні. На їхню думку, оборонно-промисловий комплекс і військові не здатні швидко розширити «парасольку» ППО настільки, щоб одночасно прикривати як фронт, так і великі тилові території.

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На думку експертів, українські сили, ймовірно, збережуть можливість продовжувати або навіть нарощувати кампанію далекобійних ударів. Крім того, подальші інвестиції у розвиток українських ударних спроможностей по вразливих об’єктах у російському тилу істотно послаблюють можливості Кремля затягувати війну.

Аналітики також звернули увагу, що російська влада вже діяла за схожим сценарієм на початку літа, коли українські удари спричинили масштабний дефіцит пального. Тоді чиновники також концентрувалися на ліквідації наслідків для споживачів, а не на вирішенні проблем із системою протиповітряної оборони. На думку ISW, це вкотре свідчить про неспроможність Росії вжити дієвих заходів для зміцнення власної ППО.

«Незахищені тилові райони Росії та її нездатність ефективно захищати власний повітряний простір залишаються серйозною вразливістю, яку Україна — за умови належної підтримки — може використати», — резюмували в ISW.

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня російські Волгоград і Татарстан зазнали масованої атаки дронів, унаслідок чого спалахнули потужні пожежі на складах компанії Wildberries та ключових НПЗ — «Лукойл-Волгограднефтепереработка», а також підприємствах «ТАНЕКО» і «ТАІФ-НК» у Нижньокамську. Росіяни в соцмережах масово публікували кадри вибухів та емоційно реагували на нові атаки.

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