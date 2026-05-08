У Путіна істерика: як сакральне 9 травня перетворилося на найбільше нічне жахіття для Кремля

Реклама

Російське Міноборони в односторонньому порядку оголосило про «перемир’я» від 8 до 10 травня, вчергове погрожуючи ударами по Києву за спроби зірвати святкування сакрального 9 травня в Москві. Нагадаємо, що про це «перемир’я» Путін сказав і Трампу під час їхньої телефонної розмови минулого тижня. Київ відповів контрпропозицією — почати режим тиші в ніч проти 6 травня, якщо, за словами президента Зеленського, «російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України». А український міністр закордонних справ Андрій Сибіга додав, що світ не може чекати на «паради» і «свята», тож 6 травня покаже, чого насправді хоче Росія.

У Москві вдали, що не почули пропозицію Києва, відповівши новими ударами. Раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що відповідь України на оголошене Росією «перемир’я» на 9 травня не потрібна. Але істерика в Кремлі, яка триває вже другий тиждень, доводить зворотне. Росія, за словами Володимира Зеленського, довоювалася до того, що їхній головний парад вже залежить від нас. «Побєдобєсіє» 9 травня на Красній площі в Москві — єдина дата, що об’єднує росіян. Водночас «добрі дрони» в ніч проти 8 травня знову навідалися до Москви. А внаслідок удару дрона по офісу аеронавігації у Ростові-на-Дону 13 аеропортів півдня Росії можуть закрити до 12 травня.

Проте охоплене полум’ям Туапсе й нафтовий дощ у місті вкотре наочно продемонстрували, що проблеми регіонів Путіна мало хвилюють. Головне — це його власна безпека на параді 9 травня на Красній площі. Про параною та істерику в Кремлі, чергові лякалки та російський парад «побєдобєсія», який Україна майже скасувала, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Без Інтернету та техніки: «залізна завіса» повертається

У квітні Путін намагався пояснити, що про обмеження Інтернету в Росії через начебто заходи боротьби з терористичними загрозами заздалегідь росіянам знати не треба. Як, вочевидь, і про блокування Telegram, перетворюючи Росію на другі Північну Корею та Іран. Тоді президент Зеленський припускав, що закриття в Росії Telegram може бути пов’язане з ухваленням непопулярних рішень: закінчення війни в тому чи іншому форматі, або її ескалація та проведення ще більшої мобілізації.

Проте днями російський уряд все ж попередив, що, як і минулого року, мобільний інтернет 9 травня в Москві повністю заблокують «через загрози безпеці». Авжеж ідеться про безпосередню загрозу безпеці Путіна. За cловами Пєскова, посилення особистої безпеки очільника Кремля, який 9 травня виступить із промовою на Красній площі, необхідне через «терористичну загрозу з боку України».

Напередодні CNN, посилаючись на дані розвідки однієї з європейських країн, повідомляв про параноїдальне посилення охорони Путіна для запобігання потенційним замахам чи держперевороту.

«Кремль встановив системи спостереження в будинках близьких співробітників Путіна. Кухарям, охоронцям та фотографам заборонено користуватися громадським транспортом. Путін тижнями сидить у модернізованих бункерах, часто в Краснодарі», — йдеться в публікації CNN.

Реклама

Financial Times також написала про параноїдальну схибленість Путіна на власній безпеці. Видання також зазначало, що очільник Кремля проводить все більше часу в підземних бункерах, керуючи війною.

«Шок від операції «Павутина» (з ураження російської стратегічної авіації на п’яти російських авіабазах — Ред.) все ще присутній», — також зазначає FT, посилаючись на людину, знайому з Путіним.

ТСН.ua вже писав, що вперше за 20 років цьогорічний п’ятий за час повномасштабного російського вторгнення в Україну парад на Красній площі відбудеться в «усіченому форматі» без техніки через буцімто «терористичну загрозу» з боку Києва.

«Росія оголосила про парад 9 травня в Москві без військової техніки. Якщо це станеться, таке буде вперше за багато-багато років. Вони не можуть дозволити собі використання військової техніки і бояться, що над Червоною площею жужжатимуть дрони. Це багато про що говорить. Це показує, що зараз вони не сильні», — заявив Володимир Зеленський, виступаючи на саміті Європейської політичної спільноти цього тижня в Єревані.

Реклама

Ба більше, Der Spiegel повідомив, що Кремль навіть скасував акредитацію на парад для іноземних медіа. Це торкнулося як самого Der Spiegel, так і низки інших західних видань. Висвітлювати подію допустять лише російські ЗМІ. Проте навіть до похорону Брежнєва 1982 року радянський режим допустив багато іноземних журналістів, хоч і пильно за ними стежив і не дозволяв брати коментарі у людей.

Цьогорічний формат дуже нагадує парад 2022 року, коли Путін із хворобливо опухлим обличчям сидів на трибуні з ковдрою на колінах в оточенні російських посадовців і ветеранів. Того року на 9 травня до Москви не приїхав жоден іноземний лідер. Навіть самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка не було. Цього року на парад приїдуть президент Лаосу Тонлун Сісуліт, король Малайзії Султан Ібрагім та прем’єр Словаччини Роберт Фіцо. Серед самопроголошених будуть Лукашенко, та керівники невизнаних Абхазії і Південної Осетії.

Погрози вдарити по Києву: Росія не дотримується навіть свого «перемир’я»

Звертаючись до іноземних лідерів, які планують бути на параді в Москві, президент Зеленський серед іншого сказав: «Ми не рекомендуємо». Роберт Фіцо, словацький друг Путіна, відповів, що «відкидає такі погрози». Водночас, в його кабінеті заявили про намір Фіцо передати Путіну послання від Зеленського. В Офісі президента України своєю чергою припустили, що під час останньої розмови Фіцо та Зеленського йшлося про дипломатичні позиції та перспективи.

«І зокрема прем’єр Фіцо спитав, на що Україна налаштована. Президент йому відповів, що ми прагнемо закінчення війни, потрібні гідні рішення для цього, і Україна готова зустрічатися на рівні лідерів у змістовному форматі, щоб були саме такі рішення. Напевно, в цьому ключі Фіцо й буде спілкуватися (з Путіним — Ред.)», — припустив радник українського президента Дмитро Литвин.

Реклама

Проте в Кремлі не знають, що таке змістовний формат. Путін налаштований лише на продовження війни. За словами помічника очільника Кремля Юрія Ушакова, немає сенсу проводити черговий раунд тристоронніх переговорів США-Україна-Росія (остання зустріч відбулася на початку лютого в ОАЕ — Ред.), доки Київ не виведе війська з Донбасу. Начебто лише після цього, як стверджує Ушаков, припиняться військові дії і відкриються перспективи для подальшого довгострокового врегулювання. Проте це не новий ультиматум Кремля, який у Москві називають «духом Анкоріджа» — підсумком саміту Трампа та Путіна на Алясці в серпні 2025 року.

Під «змістовним» форматом у Кремлі розуміють лише погрози. Вже понад тиждень у Росії на різних рівнях залякують вдарити по центрах ухвалення рішень у Києві в разі реалізації, як сказала речниця МЗС РФ Марія Захарова, «київським режимом своїх злочинних терористичних задумів у дні святкування Великої Перемоги». У Кремлі навіть кілька разів закликали іноземні дипломатичні місії евакуюватися з Києва, а пропагандисти з екранів телевізорів, демонструючи карту української столиці, давали поради, куди краще вдарити.

«Нас цим не залякати», — прокоментував лякалки Кремля міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Росія навіть не може дотриматися «перемир’я», яке сама ж і оголосила від 8 до 10 травня. Вже зранку у п’ятницю, 8 травня, Володимир Зеленський повідомив, що протягом минулої ночі російська армія продовжила завдавати ударів по українських позиціях. Все це, за його словами, чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було.

Реклама

«Завтрашній день в РФ залежить від того, що ми почуємо сьогодні. Ми будемо діяти дзеркально», — додав пізніше того ж дня президент Зеленський.

Дата публікації 15:55, 08.05.26 Кількість переглядів 13 Сирський: Україна знищує більше окупантів, ніж РФ мобілізує! Це критична межа для ворога

Новини партнерів