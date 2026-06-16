У Путіна масово скасовують "скрєпні" святкування через атаки України: у Петербурзі паніка

Путін / © Associated Press

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У Росії можуть скасувати головний військово-морський парад через загрозу ударів України. Це свідчить про те, що Україна поступово повертає війну РФ додому.

Про це йдеться у звіті ISW.

Що відомо про скасування заходів

Міністерство оборони Росії, ймовірно, не проводитиме щорічний військово-морський парад у Санкт-Петербурзі, присвячений Дню Військово-морського флоту. Однією з причин називають зростання загрози українських далекобійних ударів. Про це повідомляє російське видання з посиланням на джерела у військовому відомстві.

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Зазначається, що парад, який проводили з 2017 року в останню неділю липня, може бути скасований через нездатність російської системи безпеки повністю захистити стратегічні об’єкти в тилу.

Останніми місяцями Україна неодноразово завдавала ударів по військовій та нафтовій інфраструктурі в Санкт-Петербурзі. Зокрема, атаки фіксувалися під час проведення міжнародного економічного форуму на початку червня.

«Українські далекобійні удари на відстані понад 1000 кілометрів від міжнародного кордону продовжують демонструвати, як Україна наближає війну Росії до дому, зриваючи події, на яких Кремль історично грав для репутаційних та наративних цілей», — вважають аналітики.

Як ми писали, українські удари по Санкт-Петербургу відбулися у символічно важливий момент для Кремля — під час міжнародного економічного форуму, що підірвало імідж Путіна. Атаки продемонстрували, що війна вже дісталася до глибокого тилу РФ і навіть стратегічно важливі міста не є безпечними. Такі удари мають не лише військовий, а й інформаційно-психологічний ефект, підриваючи контроль Кремля та його наратив про «стабільність».

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Обмежений формат параду 9 травня в Москві засвідчив втрату впевненості Кремля та зростання його вразливості. Скорочення заходу та відмова від демонстрації важкої техніки пов’язані з побоюваннями ударів українських далекобійних дронів.

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