У Путіна можуть бути ще 2 доньки, окрім тих двох, про яких він майже не згадує – Insider

Окрім доньок з ексдружиною, президент РФ може мати ще доньок з Кабаєвою та колишньою прибиральницею.

Президент Росії Володимир Путін має щонайменше двох доньок, про яких він рідко говорить. У російського диктатора буде ще одна донька від ексгімнастки Аліни Кабаєвої, і ще одна – від коханки.

Про це повідомляє Insider.

Путін протягом тривалого часу докладав зусиль, щоб приховати своє особисте життя. Він рідко публічно визнавав своїх дітей, хоча ЗМІ роками спекулювали та повідомляли про двох доньок, які народилися у шлюбі з колишньою дружиною.

Також читайте Не Кабаєва: Британія запровадила санкції проти ймовірної матері позашлюбної доньки Путіна

Подальші повідомлення медіа були зосереджені навколо чуток про те, що у двох позашлюбних стосунках Путіна могли народитися двоє інших дітей.

У першому шлюбі з колишньою бортпровідницею Людмилою Шкребнєвою у Путіна народилося двоє доньок. З Людмилою президент РФ прожив три десятиліття до їхнього розлучення 2013 року.

Їхніх доньок звати Марія та Катерина. Марія народилася в Ленінграді 1985 року, а Катерина – в Німеччині 1986 року, коли сім'я Путіна жила там під час його роботи в КДБ. Обидві дівчинки названі на честь своїх бабусь.

Коли 1996 року сім'я переїхала до Москви, дівчата відвідували німецькомовну школу. Однак їх забрали звідти і перевели на домашнє навчання, коли Путін став виконувачем обов'язків президента.

Фото: BBC

"Не всі батьки так люблять своїх дітей, як він. І він завжди їх балував, а я була тією, хто мав їх дисциплінувати", – сказала Людмила в недатованій цитаті на сайті уряду Путіна.

Але в міру того, як Путін набирав політичної влади, його дітей на публіці бачили дедалі рідше. Невдовзі після того, як теперішній диктатор став прем’єр-міністром, його сім’я була ізольована та оточена охороною, розповіла біограф Путіна Наталія Геворкян. Доньки політика сказали їй, що захоплювалися своїм батьком і пишалися ним, але, здавалося, вони мало бачили його.

Біограф також оцінила, що шлюб Путіна з Людмилою міг бути без кохання. Вона не була щасливою жінкою, і президент РФ не хотів би її "тримати".

Існують чутки, що у Путіна є третя донька від колишньої російської художньої гімнастки Аліни Кабаєвої. Ні дитина, ні стосунки з Кабаєвою не підтверджені.

Фото: Getty Images

Після завершення спортивної кар’єри Кабаєва стала депуткою від прокремлівської партії "Єдина Росія" і працювала в Думі до 2014 року. Потім вона очолила найбільший медіаконгломерат країни "Національну медіагрупу".

Окрім того, з’явилася інформація про те, що у Путіна був роман з колишньою прибиральницею СвітланоюКривоногих. Жінка раптово переїхала до одного з найбагатших районів Санкт-Петербурга.

Незалежне російське видання "Проект" повідомило, що від кінця 1990-х до кінця 2010-х у пари були тісні стосунки, в результаті яких народилася донька.

Також читайте Путін намагається приховати свою нетрадиційну орієнтацію стосунками з Кабаєвою - Максакова

За цей час Кривоногих пройшла шлях від колишньої прибиральниці до мільярдерки, власниці одного з улюблених гірськолижних курортів Путіна, повідомляє Organized Crime and Corruption Reporting Project.

Доньку Кривоногих, 2003 року народження, звуть Єлизавета Володимирівна Розова, яка в соцмережах називає себе Луїза Розова. В документах, що посвідчують особу, не вказано батька, але її по батькові – Володимирівна.Жодних стосунків із Путіним її мама не підтверджувала.

Фото з соцмереж

Нагадаємо, ексдепутат Держдуми РФ бізнесмен Ілля Пономарьов заявляв, що Кабаєва насправді не має дітей з Путіним і є лише прикриттям. За словами політика, чутки про стосунки пари розганяв раніше сам Кремль.

Путін і Кабаєва: чи справді в них є спільні діти

Читайте також: