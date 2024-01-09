У Путіна намагаються позбутися найвпливовішого російського генерала

Задля цього у РФ створили спеціальну групу з числа офіцерів інформаційного протиборства ЗС РФ.

У Кремлі вбачають величезну загрозу з боку популярного у військах командувача ПДВ, генерала Михайла Теплинського. РосЗМІ відновила кампанію щодо його дискретидації.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на джерела у розвідці.

За словами одного із співрозмовників, у керівництві російського Генштабу та Міноборони вирішили позбавитися від Теплинського поступово. Для цього насампердзнищуватимуть його імідж та підтримку з боку армії, особливо у Повітряно-десантних військах.

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"Після неоднозначної поведінки командувача ВДВ під час бунту Пригожина і його конфронтації із Шойгу та Герасимовим генерала Теплинського, скажімо так, взяли на олівець. Йому нічого не забули і не пробачили, однак прибрати зразу як Суровікіна було неможливо, надто він популярний у військах", – додав співрозмовник.

Зокрема, задля цього створили спеціальну групу з числа офіцерів інформаційного протиборства ЗС РФ (ІПб).

"Ними організована мережа каналів та груп у соціальних мережах, яка створює та розповсюджує матеріали, направлені на дискредитацію Теплинського", - вказано у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що командувач російських окупантів "Днєпр" генерал Теплинський видав наказ про формування штурмових підрозділів з числа офіцерського складу".

Тим часом очільник РФ Володимир Путін відправив у відставку ще одного високопоставленого генерала, відповідального за війну проти України, після повернення командирів "Азову".

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