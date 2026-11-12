У Путіна народився ще один онук від Зеленського: хлопчика майже рік приховували від публіки

Володимир Путін / © Associated Press

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У російського диктатора Володимира Путіна, ймовірно, з’явився ще один онук — син його молодшої офіційної доньки Катерини Тихонової та балетмейстера Ігоря Зеленського. Хлопчик на ім’я Адріан народився ще в серпні 2025 року, однак його свідоцтво про народження оформили майже через 11 місяців.

Про це повідомляє російське опозиційне видання «Агентство», яке ознайомилося зі злитими записами російських органів РАЦС.

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Народження внука приховували майже рік

Згідно з документами, Адріан Ігорович Тихонов народився 15 серпня 2025 року в Москві. Перший документ про його народження видала Центральна клінічна лікарня Управління справами президента РФ, відома як кремлівська лікарня.

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Свідоцтво про народження хлопчика оформили лише 10 липня 2026 року в Чертанівському відділі РАЦС Москви — майже через 11 місяців після пологів. За російським законодавством батьки мають зареєструвати народження дитини протягом місяця. Чому цього разу процедура затягнулася, невідомо.

Видання припускає, що затримка могла бути пов’язана з бажанням родини Путіна приховати появу ще одного онука або зі складнощами через різні прізвища батьків — Тихонова та Зеленський.

«Агентство» виявило запис про народження Адріана лише в одному з агрегаторів витоків. Журналісти порівняли його з іншими документами з цієї бази й не знайшли ознак фальсифікації. Водночас незалежно підтвердити достовірність інформації видання не змогло.

Старша дитина Тихонової також від Зеленського

За даними «Агентства», Катерина Тихонова та Ігор Зеленський мають також старшу доньку Ельзу, яка народилася в грудні 2017 року. На відміну від молодшого брата, при народженні дівчинка отримала прізвище та по батькові ймовірного батька. Водночас у закордонних документах вона фігурує під прізвищем матері.

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У червні 2025 року Путін уперше публічно згадав про онуку, розповівши, що в неї є вихователька з Пекіна. За припущенням журналістів, ішлося саме про Ельзу.

Стосунки Тихонової із Зеленським, який свого часу очолював Баварський державний балет у Мюнхені, розпочалися не пізніше 2017 року. До цього молодша донька Путіна була одружена з Кирилом Шамаловим — сином близького друга російського президента.

Загалом у Путіна, за даними видання, було щонайменше троє онуків від офіційних дочок: двоє дітей старшої доньки Марії Воронцової та донька Катерини Тихонової. Народження Адріана, якщо інформація про нього підтвердиться, означатиме появу четвертого онука. Російський президент традиційно приховує подробиці приватного життя своєї родини.

Нагадаємо, після гучної зустрічі в Парижі журналіста ТСН з ймовірною донькою російського диктатора Володимира Путіна — Луїзою Розовою, а нині Єлізаветою Рудновою — інтерес до неї різко зріс. Однак згодом вона припинила з’являтися на публіці.

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