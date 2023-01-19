У Путіна настав "економічний параліч": Джонсон закликав не вестися на ядерні погрози Кремля

Борис Джонсон радить не вірити подібним загрозам, адже застосування ядерної зброї з боку РФ підірве відносини Путіна з Індією та Китаєм, а на це диктатор піти не може.

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон висміяв погрози заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва про застосування ядерної зброї на тлі поставок важкого озброєння Україні.

Під час "Українського сніданку" в Давосі британський політик констатував, що у Путіна, очевидно, настав "економічний параліч": він відчуває, що земля йде у нього з-під ніг, тому його поплічники розкидаються нереальними погрозами.

Про це повідомляє УНІАН.

"Він (Путін - ред.) не буде використовувати ядерну зброю, він ніколи цього не зробить, але хоче, щоб ми так думали. У нього наразі економічний параліч, він втрачає землю під собою", - заявив британський експрем'єр.

Джонсон закликав не вірити подібним загрозам, адже застосування ядерної зброї з боку РФ підірве відносини Путіна з Індією та Китаєм, а на це диктатор піти не може.

"Фокусуйте увагу на Україні, не на Путіні. Треба підтримувати Україну, дати їй необхідні інструменти, щоб вона перемогла... HIMARS став дуже ефективною зброєю, дайте їм танки!"- закликав колишній глава британського уряду.

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