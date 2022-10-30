У Путіна назвали умову для переговорів із США – "прислухатися до "занепокоєнь РФ"

Дмитро Пєсков висловився про переговори Росії та США.
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що основою для переговорів Путіна з президентом США Джо Байденом має стати нібито "бажання США прислухатися до занепокоєнь Росії щодо гарантій безпеки" і "повернутися до стану на грудень-січень".
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.
"Бажання Сполучених Штатів прислухатися до наших занепокоєнь, тобто фактично бажання Сполучених Штатів повернутися до стану на грудень-січень і поставити питання, те, що пропонують росіяни, може, не все нас влаштовує, але, можливо, варто все-таки з ними сісти за стіл переговорів. Я маю на увазі проєкти документів, які були передані і до Брюсселя, і до Вашингтона", - сказав Пєсков.
Переговори РФ та України
На початку жовтня президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість ведення переговорів з РФ, поки її президентом є Володимир Путін.
Володимир Путін запропонував перемовини президенту України Володимиру Зеленському. Про це заявив президент африканської країни Гвінея-Бісау Умару Сісоку Ембало, який відвідав у жовтні Москву і Київ, щоб передати відповідний меседж Кремля.
Від початку російського вторгнення до України президент Туреччина Таїп Ердоган взяв на себе посередницьку роль у війні.
Анкара неодноразово заявляла про необхідність перемир'я між Києвом і Москвою.
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