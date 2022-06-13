У Путіна нема ідеї нести цивілізацію, лише захопити або зруйнувати - історик

Американський історик російського походження Юрій Фельштинський заявив, що у кремлівського диктатора Володимира Путіна немає ідеї нести цивілізацію.

За його словами, російський "фюрер" має ідею або захоплювати чужі землі, або їх руйнувати.

Про це Юрій Фельштинський розповів у розмові з російським адвокатом та правозахисником Марком Фейгіним у неділю, 12 червня.

"Росія відноситься до країн, яка у всіх своїх сусідів "відтяпала" хоч шматочок території. Ну хоч найменший кусочок, але "відтяпала". У Росії є абсолютно дурна ідея - захоплення територій. Ця ідея доходить до абсурду, тому що зараз Росія активно почала захоплювати Північний полюс. Тому що рано чи пізно лід може розтанути, пізніше може виявитися, що там буде земля, золото, діаманти, будь-що. Це один із прикладів захоплення територій без якихось планів освоєння. У Путіна немає ідеї нести цивілізацію, хоча б російську, але куди-небудь. Є ідея або захопити, або зруйнувати. Це те, що ми спостерігаємо в Україні", - сказав історик.

Він висловив думку, що російські війська, так як не можуть повністю окупувати Україну, будуть її знищувати вщент.

"Вони (російські військові - ред.) не в змозі захопити територію, але вони можуть зруйнувати вщент. Це те, що ми будемо бачити дальше. Це абсолютно нелюдський рівень руйнувань.", - сказав Фельштинський.

Нагадаємо, російський опозиційний політик Валерій Отставних заявив, що в Російській Федерації не можуть повторитися революційні події, які відбулися в Україні 2014 року. На його думку, причина - нинішня внутрішня ситуація країни-агресорки.

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