У Путіна паніка перед 9 травня: генерал США розкрив, що це означає для Росії

Володимир Путін / © Associated Press

Можливі загрози для Москви під час проведення параду свідчать про успішність дій України та перенесення війни безпосередньо на територію Росії.

Про це у слоті «1+1» в телемарафоні повідомив генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес.

За словами американського генерала у відставці, острах російського керівництва перед імовірними атаками в центрі столиці РФ є показовим результатом для російського суспільства.

«Гадаю, страх, що його відчуває Кремль стосовно того, що може статися над Москвою у цю дату — це потужний сигнал. Сигнал про успіх, якого досягнула Україна. Сама ідея проведення параду з цим острахом якоїсь атаки в центрі Москви — це вже шокувальний результат для росіян, які там живуть. Це війна, яка повернулася до них додому, як цього раніше ніколи не було», — зазначив Бен Годжес.

Експерт підкреслив, що ситуація навколо організації урочистих заходів у РФ демонструє нові реалії війни, які стали неочікуваними для мешканців російських міст.

