У Путіна паніка перед 9 травня: генерал США розкрив, що це означає для Росії
Страх Кремля перед атаками на Москву свідчить про успіх України, каже Бен Годжес.
Можливі загрози для Москви під час проведення параду свідчать про успішність дій України та перенесення війни безпосередньо на територію Росії.
Про це у слоті «1+1» в телемарафоні повідомив генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес.
За словами американського генерала у відставці, острах російського керівництва перед імовірними атаками в центрі столиці РФ є показовим результатом для російського суспільства.
«Гадаю, страх, що його відчуває Кремль стосовно того, що може статися над Москвою у цю дату — це потужний сигнал. Сигнал про успіх, якого досягнула Україна. Сама ідея проведення параду з цим острахом якоїсь атаки в центрі Москви — це вже шокувальний результат для росіян, які там живуть. Це війна, яка повернулася до них додому, як цього раніше ніколи не було», — зазначив Бен Годжес.
Експерт підкреслив, що ситуація навколо організації урочистих заходів у РФ демонструє нові реалії війни, які стали неочікуваними для мешканців російських міст.
Парад 9 травня — останні новини
Нагадаємо, перед 9 травня і парадом на Красній площі страхи у Кремлі лише зростають. «Фюрера» Росії Володимира Путіна терміново переховують з посиленою охороною нібито «через погрози Києва».
Також ми писали, що Кремль злякався виводити танки на Красну площу. Бен Годжес пояснив, куди зникла техніка РФ та чи не є це масштабним обманом.
До слова, командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт «Мадяр» Бровді не бачить сенсу в суботу, 9 травня, пробивати «стіну» російської ППО, щоб завдати «символічного» удару по Красній площі в Москві, де проходитиме традиційний парад за участі російського президента Володимира Путіна.