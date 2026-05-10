У Путіна після провального параду зробили зухвалу заяву про "умови" для продовження переговорів

Помічник президента РФ Юрій Ушаков / © Associated Press

Реклама

Помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що контакти між Москвою та представниками США щодо війни в Україні, ймовірно, продовжаться. За його словами, він очікує нових візитів американського спецпредставника Стіва Віткоффа та бізнесмена Джареда Кушнера до російської столиці.

Про це Ушаков сказав російському журналісту Павлу Зарубіну 10 травня.

Представник Кремля також відкинув припущення про те, що Вашингтон нібито відходить від української тематики. Він наголосив, що не поділяє думку про те, що США «залишають» питання війни в Україні поза своєю увагою.

Реклама

«Рано чи пізно, я думаю, досить скоро, наші постійні колеги Стів Віткофф і Кушнер приїдуть до Москви, і ми продовжимо з ними діалог», — сказав Ушаков.

Водночас Ушаков не уточнив можливі дати нових переговорів чи теми майбутніх контактів між сторонами.

Виведення ЗСУ з Донбасу

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Кремль продовжує наполягати на відведенні українських військ із Донбасу як одній з умов для подальших переговорів щодо припинення вогню.

За його словами, без цього, на думку російської сторони, досягти прогресу в перемовинах буде неможливо навіть після численних раундів консультацій.

Реклама

«Урегулювання в Україні без виведення ЗСУ з Донбасу не зрушить з місця навіть після 10 раундів переговорів», — заявив він.

Подовження перемир’я: що заявили в Кремлі

Ушаков також повідомив, що домовленість про триденне перемир’я, про яке раніше заявляли сторони, була досягнута після складних переговорів. Водночас наразі жодних рішень щодо можливого продовження режиму припинення вогню, за його словами, немає.

Найкоротший провальний парад у Москві та заяви Путіна

Нагадаємо, 9 травня в Москві відбувся парад. Після цього президент РФ Володимир Путін плутано пояснив відсутність військової техніки на Красній площі. Кремлівський очльник заявив про те, що цьогорічне святкування так званого «дня перемоги» не було ювілейним.

Також Володимир Путін зробив несподівану заяву про "завершення" війни в Україні після провального параду. Президент РФ знову пофантазував про перебіг бойових дій.

Реклама

Новини партнерів