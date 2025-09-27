- Дата публікації
У Путіна "побачили", як Європа готує війну проти Росії
Лавров озвучив черговий ультиматум після виступу на Генасамблеї ООН, звинувативши Європу в агресивних планах
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після виступу на Генасамблеї ООН виступив із низкою агресивних та загрозливих заяв.
Про це пишуть РосЗМІ.
«Подібні спроби (збити літаючі об’єкти) призведуть до того, що ті, хто це робить, серйозно пошкодують», — заявив глава російського МЗС.
Він підкреслив, що Росія не потерпить порушення свого повітряного простору від тих, кого він назвав державами, що «відверто готують війну проти Росії».
Ця погроза пролунала на тлі постійних заяв Росії про те, що її БПЛА та ракети нібито випадково залітають на територію країн НАТО. Лавров, утім, намагався заперечити будь-яку агресію з боку РФ.
Він заявив, що Росія «не направляє ракети чи БПЛА на об’єкти в Європі та країнах НАТО», таким чином цинічно відкидаючи факти порушення повітряного простору, які фіксують європейські країни.
Заяви Лаврова є частиною кремлівської риторики, спрямованої на залякування західних партнерів та спробу стримати їх від надання більш ефективних засобів ППО для України, а також від реагування на випадки порушення повітряного простору країн Альянсу.
Нагадаємо, він також публічно відкинув можливість повернення до кордонів 2022 року та звинувативши Україну у зриві всіх домовленостей, що призвело до війни.
Він продовжив виправдовувати війну, стверджуючи, що Росія нібито відстоює «законні інтереси людей, яких нацисти в Києві після захоплення влади через держпереворот оголосили терористами, нелюдями».