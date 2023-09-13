У Путіна побоюються реакції росіян на "другу хвилю" мобілізації - ISW

Кремль не може визначитися з новою хвилею мобілізації та чергового призову на військову службу, бо побоюється негативних реакцій у суспільстві.

Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці зауважують, що російські інсайдерські джерела стверджують, що найближче оточення Кремля активно не погоджується з необхідністю та підготовкою до "другої хвилі" мобілізації резервів напередодні пів річного осіннього призову до армії, який розпочинається 1 жовтня.

Один російський Telegram-канал, який пов'язують із джерелами в російських службах безпеки, повідомив, що деякі чиновники "серйозно" готуються до другої хвилі мобілізації резервів та навіть сподіваються провести ще одну восени.

Американські аналітики наголошують, що важливо враховувати різницю між призовом в РФ.

"Важливо розрізняти звичайний російський призов на військову службу кожні півроку; широкомасштабну мобілізацію в резерв, подібну до тієї, яка залучила понад 300 тис. резервістів до російських збройних сил восени 2022 року; та "приховану мобілізацію", яка залучає менше резервістів, але протягом тривалого періоду часу та різноманітні спроби заохотити або примусити росіян підписати нібито добровільні контракти з російськими військовими", - йдеться у звіті ISW.

Канал також заявив, що російські чиновники хочуть мобілізувати від 170 тис. до 175 тис. резервістів та перенести дату осіннього призову від 1 жовтня на 1 листопада, щоб забезпечити процес мобілізації резерву, одночасно проводячи "контрактну мобілізацію" для набору додаткових 130 тис. осіб на контрактну службу з використанням примусових заходів, зазначається у звіті. Втім, в адміністрації президента-диктатора Володимира Путіна побоюються реакції на подібні заходи з боку інших російських чиновників та суспільства загалом.

Експерти ISW зазначають, що ці плани, пропозиції та розбіжності не є новими та не вказують на те, що Кремль зрештою вирішив провести другу хвилю мобілізації резервів у найближчому майбутньому. Слід зауважити, що експерти Інституту давно спостерігають зростання дискусій щодо підготовки до мобілізації резервів у Росії та спекуляцій напередодні весняного призову на початку 2023 року

"Окремі російські чиновники також запропонували радикальніші заходи щодо мобілізації, які не були реалізовані. Путін також підкреслив темпи набору російських контрактників, відповідаючи на питання про можливу другу хвилю мобілізації резервів на Східному економічному форумі 12 вересня", - йдеться з звіті ISW.

Коментуючи заяви Путіна про "добровільність" чоловіків підписувати контракти, аналітики зауважують, що така відповідь диктатора не обов'язково створює інформаційні умови для підготовки російського суспільства до примусової мобілізації, а натомість може свідчити "про його прихильність" до практики триваючої "прихованої мобілізації", оскільки будь-яка нова хвиля мобілізації резервів залежить від президента РФ.

Нагадаємо, під час виступу на Східно-економічному форумі Володимир Путін нафантазував, скільки контрактників долучилося до армії. З його слів, нібито ще 270 тисяч осіб підписали контракти на службу як "добровольці".

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