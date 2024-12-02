У Путіна почали навчати чиновників, як подати росіянам "образ перемоги" у війні

За словами джерел, "майбутні результати війни мають розцінюватися у суспільстві як перемога, хоча різні соціальні групи сприймають її по-різному".

Адміністрація президента Росії почала формувати у чиновників із регіонів "образ перемоги" у війні з Україною, який вони мають транслювати громадянам.

Про це повідомляють "Коммерсант" та The Moscow Times.

Тема формування "образу перемоги" у війні стала однією з основних на семінарі для віцегубернаторів у підмосковній майстерні управління "Сенеж".

Як повідомили джерела видання "Коммерсант", адміністрація президента "виходить із того, що кінець СВО (війни – ред.) буде і до нього треба бути готовим".

За словами джерел, "майбутні результати війни мають розцінюватися у суспільстві як перемога, хоча різні соціальні групи сприймають її по-різному".

"Вже зараз зрозуміло, що вони не влаштують "розсерджених патріотів" та "лібералів". Тому в Кремлі пропонують спиратися на "спокійну більшість", яка буде задоволена позначеними президентом РФ "денацифікацією" та "демілітаризацією" України, а також захопленням чотирьох українських регіонів", – йдеться в повідомленні The Moscow Times.

Там додали – в АП вважають, що цю більшість чиновникам необхідно "зберегти та розширити".

Окремо Кремль доручив регіональній владі працювати з учасниками війни, зокрема, займатися їхнім працевлаштуванням та реабілітацією. Адже в іншому разі вони можуть приєднатися до протестних рухів або до криміналу.

До слова, експерт з відносин США і Росії з країнами Близького Сходу і Південної Азії Самуель Рамані вважає, що президенту Росії Володимиру Путіну не вдасться завершити війну проти Українв без серйозних наслідків для своєї країни. Політичні екстремісти всередині РФ можуть "зв'язати йому руки".

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