У Путіна погрожують Німеччині через перехоплені переговори офіцерів бундесверу

У Росії відреагували на перехоплені переговори офіцерів бундесверу. Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова наголосила, що "денацифікацію" в Німеччині не завершено.

Про це пишуть росЗМІ.

"Якщо німці не змінять ситуацію, наслідки для ФРН будуть жахливими", - каже Захарова.

Вона додала, що "Захід зобов'язаний відповісти за руйнівні дії, які планував та багато в чому реалізував".

"Злив" розмови німецьких офіцерів - що відомо

У Міністерстві оборони Німеччини підтвердили перехоплення внутрішньої розмови офіцерів Повітряних сил, однак не змогли сказати, чи було внесено зміни в оригінальну версію перед публікацією.

Російські пропагандистські канали опублікували злитий до Мережі 38-хвилинний запис, де німецькі офіцери обговорюють подробиці передавання Україні далекобійних ракет Taurus та удар ними по "мосту на сході".

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус у відповідь заявив, що Путін веде "інформаційну війну" проти Німеччини.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.