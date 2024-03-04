У Путіна погрожують Німеччині через перехоплені переговори офіцерів бундесверу

Росія продовжує залякувати Захід.
У Росії відреагували на перехоплені переговори офіцерів бундесверу. Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова наголосила, що "денацифікацію" в Німеччині не завершено.
Про це пишуть росЗМІ.
"Якщо німці не змінять ситуацію, наслідки для ФРН будуть жахливими", - каже Захарова.
Вона додала, що "Захід зобов'язаний відповісти за руйнівні дії, які планував та багато в чому реалізував".
"Злив" розмови німецьких офіцерів - що відомо
У Міністерстві оборони Німеччини підтвердили перехоплення внутрішньої розмови офіцерів Повітряних сил, однак не змогли сказати, чи було внесено зміни в оригінальну версію перед публікацією.
Російські пропагандистські канали опублікували злитий до Мережі 38-хвилинний запис, де німецькі офіцери обговорюють подробиці передавання Україні далекобійних ракет Taurus та удар ними по "мосту на сході".
Німецький міністр оборони Борис Пісторіус у відповідь заявив, що Путін веде "інформаційну війну" проти Німеччини.