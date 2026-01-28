У Путіна покликали Зеленського до Москви: подробиці

Юрій Ушаков / © Associated Press

Російське керівництво зробило чергову пропагандистську заяву щодо можливості переговорів із Києвом. У Кремлі запевняють, що нібито ніколи не відмовлялися від контактів із президентом України Володимиром Зеленським, проте висувають власні, завідомо неприйнятні умови щодо місця проведення такої зустрічі.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

За словами представника Кремля, тема зустрічі двох президентів неодноразово піднімалася під час телефонних розмов Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Ушаков стверджує, що саме американська сторона пропонувала розглянути такий сценарій.

«Він (це питання- ред.), до речі, обговорювався кілька разів у хвилі телефонних контактів нашого президента Володимира Володимировича Путіна з президентом США Трампом. У хвилі цих розмов Трамп, зокрема, пропонував нам розглядати таку можливість», — зазначив помічник диктатора.

Ушаков озвучив позицію Москви, яку там вважають «повністю логічною». За його словами, головна умова Кремля — ретельна підготовка контактів та їхня орієнтація на «конкретні позитивні результати».

Водночас помічник Путіна озвучив цинічну пропозицію провести переговори безпосередньо в столиці держави-агресорки, пообіцявши українському лідеру «безпеку».

«Наш президент теж кілька разів, спілкуючись із журналістами, казав, що якщо Зеленський дійсно готовий до зустрічі, то ми, будь ласка, запрошуємо його до Москви і при цьому гарантовано забезпечимо його безпеку і необхідні умови для роботи», — заявив Ушаков.

Нагадаємо, у Кремлі позитивно оцінили початок безпосередніх контактів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі, водночас визнавши складність тристоронніх переговорів.

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, на експертному рівні обговорюється «цілий набір складних тем», а подальший прогрес нібито залежатиме від конструктивності сторін. При цьому Москва традиційно заявляє про свою «відкритість» до переговорного процесу.