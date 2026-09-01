У Путіна помітили сліди від уколів на руках: що про це кажуть лікарі

У Путіна на руці помітили слід від уколу / © Associated Press

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Під час відеозвернення до школярів і студентів з нагоди 1 вересня російський диктатор Володимир Путін випадково продемонстрував темну пляму на лівій кисті. На кадрах, оприлюднених пресслужбою Кремля, видно, як очільник РФ намагається прикривати цю ділянку правою рукою, проте під час жестикуляції вона неодноразово потрапляє в об’єктив камери.

Про це пише The Moscow Times.

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Журналісти помітили сліди від ін’єкцій на руці Путіна: що кажуть медики

Медичні фахівці, з якими поспілкувалося видання, зійшлися на думці, що це наслідки невдалого медичного втручання. Медики називають це триденною гематомою після уколу. Реаніматолог також підтвердив, що пляма схожа на неакуратну ін’єкцію, та здивувався вибором місця для уколу.

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Кардіолог із понад 50-річним стажем пояснив, що кисть — це нестандартна зона для пункції, адже зазвичай використовують ліктьову ямку з більшими та менш рухливими венами. За його словами, до вени на кисті звертаються через три основні причини:

Виснаження основних вен. Коли ліктьові перевикористані через тривалу внутрішньовенну терапію або запалені після катетеризації. Терміновість. Коли людина одягнена, швидше проколоти саме кисть. Спеціальні катетери. Використання сучасних катетерів для кистевих вен із міркувань лікувальної тактики.

Аналіз оприлюднених Кремлем матеріалів свідчить про використання так званих «консервів» — заздалегідь записаних відео. Подібні сліди помітили й на привітанні шахтарям, опублікованому двома днями раніше.

Водночас на кадрах зустрічі з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим 1 вересня та на відео зі спілкування з освітянами у МПДУ в суботу, 29 серпня, гематоми немає.

Тема здоров’я 73-річного очільника Кремля, який править понад чверть століття, залишається суворо засекреченою, попри регулярні чутки про важкі діагнози, зокрема рак. Занепокоєння Путіна власним станом суттєво зросло після пандемії COVID-19, коли від відвідувачів вимагали тижневих карантинів та численних ПЛР-тестів.

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Журналістські розслідування свідчать про масштабну медичну інфраструктуру навколо російського диктатора. Три роки тому центр «Досье» з’ясував, що броньований спецпотяг Путіна оснащений дефібрилятором, апаратом штучної вентиляції легень та обладнанням для анестезії під час хірургічних операцій.

А видання The Wall Street Journal повідомляло про масштабний проєкт вартістю $26 млрд, спрямований на подовження життя Путіна. Програму курують його донька Марія Воронцова та очільник Курчатовського інституту Михайло Ковальчук. У проєкті науковці працюють над біодруком тканин, генною терапією проти старіння та вирощуванням органів для пересаджування у генетично модифікованих міні-свинях.

Путін: останні новини

Нагадаємо, під час зустрічі з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді на саміті ШОС у Бішкеку очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія рухається шляхом завершення «українського конфлікту». Це стало відповіддю на заклик індійського лідера розв’язувати проблеми мирними засобами.

Також Нарендра Моді згадав про очікування від візиту Путіна на 18-й саміт БРІКС, який відбудеться в Індії 12–13 вересня. За даними західних ЗМІ, цей захід із великою делегацією, ймовірно, вперше за сім років відвідає очільник КНР Сі Цзіньпін.

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