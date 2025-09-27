Сергій Лавров / © Associated Press

Реклама

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив із пропагандистською заявою, публічно відкинувши можливість повернення до кордонів 2022 року та звинувативши Україну у зриві всіх домовленостей, що призвело до війни.

Про це пишуть РосЗМІ.

«Щодо кордонів 2022 року, мені здається, ніхто на них вже не сподівається, тому що сподіватися на повернення до цих кордонів було б політичною сліпотою і повним непознанням того, що відбувається», — заявив глава МЗС РФ.

Реклама

Він продовжив виправдовувати війну, стверджуючи, що Росія нібито відстоює «законні інтереси людей, яких нацисти в Києві після захоплення влади через держпереворот оголосили терористами, нелюдями».

У своїй промові Лавров також звинуватив українське керівництво у постійній брехні та знищенні всіх досягнутих договорів, починаючи з 2014 року. Його ключова теза полягала в тому, що кожен «зрив» домовленостей, нібито ініційований Києвом, призводив до нових територіальних втрат:

Лютий 2014 року: Лавров заявив, що якби було виконано угоду між президентом та опозицією, гарантовану Німеччиною, Францією та Польщею, Україна була б зараз у кордонах 1991 року.

Мінські домовленості (2015): Глава МЗС РФ стверджує, що якби Київ їх виконав, Україна була б у кордонах 1991 року, «мінус Крим».

Квітень 2022 року (Стамбул): За словами Лаврова, якби Україна виконувала власні пропозиції, вона була б у кордонах 1991 року, «мінус Крим, і мінус вже більша частина Донбасу».

«Але Україна і це зірвала, відмовилася виконувати свою власну ініціативу. Тому ніяких кордонів 2022 року річ не йде», — резюмував Лавров.

На підтвердження своєї позиції щодо Криму, Лавров вперше розкрив деталі своєї розмови з американським держсекретарем у 2014 році, демонструючи цинічне ставлення РФ до анексованої території.

Реклама

«Мені навіть, коли ми спілкувалися у 2014 році, мені Джон Керрі, я зараз, ну вже це не секрет, він сказав, що про Крим треба забути все, давайте по Донбасу розмовляти», — закінчив Лавров.

Нагадаємо, також у Кремлі зробили чергову заяву щодо можливих переговорів між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. За словами Дмитра Пєскова, російський президент зберігає готовність до зустрічі, проте лише за однієї умови: вона має бути ретельно підготовлена. Пєсков назвав переговори без попереднього узгодження «піар-акцією», яка не дасть результатів.