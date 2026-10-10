У Путіна пропонують «виловлювати» іноземців: чому Кремль запанікував

Москва / © Associated Press

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Кремлівські політики нервово відреагували на затримання в Чорногорії керівника російського пропагандистського Telegram-каналу «Рыбарь» Михайла Звінчука, його дружини і трьох соратників. У Росії навіть закликали «виловлювати» американців і європейців.

Про це заявив блазень Кремля, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв.

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За його словами, у Європі нібито оголошено «полювання на всіх росіян», а затримати можуть буквально будь-кого. На його думку, переслідують тих, хто нібито «говорить правду» про західні країни, Європейський Союз та «режим Бандери».

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Водночас у своїй риториці Медведєв образливо висловився про людей, які переїжджають до Європи, назвавши їх «переселеними покидьками».

Експрезидент країни-агресорки дуже обурився діями Чорногорії. Відтак путінський прихвостень зухвало закликав закликав Москву затримувати громадян США і країн Європи, щоб «поповнювати обмінний фонд» іноземцями. Мовляв, іншого виходу Росія не має.

Затримання засновника Z-каналу «Рыбарь»

У Чорногорії, в курортному місті Рісан, 9 жовтня затримали п’ятьох осіб, пов’язаних із російською пропагандистською мережею «Рыбарь». Серед них — засновник Z-каналу Михайло Звінчук і його дружина Валерія. За даними місцевих ЗМІ, затриманих росіян мають депортувати без арешту.

«Рыбарь» поширює російські військові зведення та провоєнну пропаганду. У ЄС проєкт пов’язують із дезінформацією та гібридними операціями, а сам Звінчук перебуває під європейськими санкціями.

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За даними чорногорського видання Vijesti, під час операції правоохоронці вилучили дрони, цифрове обладнання, електронні пристрої та телефони. Джерела стверджують, що затримані планували зняти документальний фільм про можливе узгодження візової політики Чорногорії зі стандартами ЄС.

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