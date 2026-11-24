Ядерна загроза з боку Росії / © ТСН.ua

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Росія знову вдається до ядерного шантажу. Представники Кремля роблять гучні заяви про можливість застосування ядерної зброї проти України, а західні медіа повідомляють про нові тривожні розробки Москви у космічній сфері.

ТСН.ua розбирає, що стоїть за черговими погрозами Росії, наскільки серйозною є потенційна загроза та чи може вона безпосередньо стосуватися України.

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Ядерний удар по Україні: що саме пригрозив зробити Медведєв

Чергову заяву з ядерними погрозами зробив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Він заявив, що Москва досі не використала ядерний арсенал у війні проти України лише тому, що в цьому нібито «не було прямої необхідності».

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Водночас російський посадовець наголосив, що РФ залишає за собою право на превентивний ядерний удар.

«Київ та його однодумці повинні пам’ятати, що РФ не лише має право, а й у низці ситуацій зобов’язана використати ядерну зброю», — пригрозив Медведєв.

Він також назвав обставини, за яких Росія нібито може вдатися до такого кроку. За його словами, це може статися в разі масованого застосування неядерних засобів, яке спричинить масштабні катастрофи, або ж якщо західні країни таємно передадуть Україні ядерну зброю.

Такі заяви не означають, що Кремль ухвалив рішення про застосування ядерної зброї. Проте вони вкотре демонструють, що Москва використовує ядерну риторику як інструмент залякування України та її західних партнерів.

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Російський супутник із ядерною зброєю: чи запустять Sputnik-S у грудні

Паралельно з ядерними погрозами Медведєва з’явилася інформація про можливу підготовку Росією супутника з ядерним вибуховим пристроєм. За даними розслідування німецьких медіа WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung, західні спецслужби попередили країни НАТО, що Москва може вивести апарат Sputnik-S на орбіту вже у грудні 2026 року.

За інформацією журналістів, супутник уже кілька років перебуває на зберіганні поблизу Москви та може бути готовим до запуску. На початку листопада розвідувальні служби попереджали, що апарат можуть вивести в космос протягом наступних 60 днів. Космічне командування Бундесверу допускає, що це може статися вже у грудні.

За оцінкою американської військової розвідки, розміщення ядерної зброї на орбіті суперечило б Космічному договору 1967 року. Документ забороняє державам виводити на навколоземну орбіту об’єкти з ядерною зброєю або іншими видами зброї масового знищення.

У разі появи такого апарата на орбіті можливості ефективної протидії йому можуть бути вкрай обмеженими. У матеріалах розслідування також наводиться оцінка американської військової розвідки, за якою запобігти застосуванню такої зброї, ймовірно, буде неможливо.

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Ядерний вибух у космосі: чим небезпечний супутник Росії для світу

На відміну від звичайної ядерної ракети, супутник із ядерним зарядом на орбіті потенційно становить загрозу не лише для конкретної країни чи наземних об’єктів. У разі детонації вибух може пошкодити або вивести з ладу велику кількість супутників, які перебувають на навколоземній орбіті.

Йдеться про апарати, що забезпечують супутниковий зв’язок, навігацію, спостереження за погодою, військову розвідку та інші важливі функції. Тому наслідки такого вибуху могли б відчути не лише військові, а й цивільна інфраструктура та звичайні користувачі супутникових технологій.

Керівник Космічного командування США Стівен Вайтінг попереджав, що ядерний вибух у космосі може призвести до виходу з ладу близько третини супутників на низькій навколоземній орбіті вже протягом перших годин або днів. У наступні місяці, за його оцінкою, поступово може вийти з ладу й решта апаратів.

Військовий аналітик і колишній співробітник СБУ Іван Ступак також звернув увагу на невибірковість такої зброї. За його словами, наслідки вибуху можуть зачепити супутники багатьох держав і компаній.

«Ця зброя не є вибірковою. Таким вибухом можна знищити величезну кількість супутників компанії SpaceX, європейські супутники, але так само й російські, північнокорейські, китайські, індійські та інші», — зазначив Ступак.

Аналітик наголошує, що використання такої зброї може обернутися серйозними проблемами й для самої Росії. Адже її супутникові системи також можуть постраждати від наслідків ядерного вибуху на орбіті.

«Використання цієї зброї на орбіті Землі, як на мене, є невиправданим. І навпаки — Росії буде більше шкоди. Але це ж Росія: хто там коли рахував шкоду від своїх дій», — підсумував Ступак.

Отже, потенційна небезпека Sputnik-S полягає не в можливості завдати точкового ядерного удару по Києву чи іншому українському місту. Йдеться про ризик масштабного пошкодження супутникової інфраструктури, від якої залежить робота багатьох країн.

Що відповіли НАТО та Німеччина на повідомлення про ядерний супутник РФ

Повідомлення про можливий запуск російського супутника викликали реакцію західних політиків. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до Берліна заявив, що Альянс готовий захищати союзників не лише на землі, а й у космічному просторі.

«Ми завжди дбатимемо про те, щоб захистити кожен дюйм території НАТО, і це включає нашу безпеку, коли йдеться про космічний елемент», — наголосив Рютте.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не підтвердив і не спростував інформацію про підготовку російського супутника, однак назвав її тривожним сигналом. За його словами, подібні повідомлення з’являлися й раніше, але від цього не стають менш шокуючими.

Речник німецького уряду також заявив, що до таких даних ставляться дуже серйозно, водночас закликавши не піддаватися надмірній нервозності через гіпотетичні загрози.

Німеччина вже працює над посиленням власної космічної оборони. Зокрема, країна розробляє лазерні технології, системи глушіння та автономну мережу військового супутникового зв’язку.

Ядерний шантаж Росії: навіщо Кремль знову залякує Захід

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що нові ядерні погрози російських високопосадовців мають конкретну політичну мету. Москва намагається змусити західних партнерів стримувати Україну від ударів безпілотниками та ракетами по російській території.

У звіті ISW зазначається, що Кремль систематично використовує Дмитра Медведєва для поширення ядерних погроз як усередині Росії, так і в міжнародному інформаційному просторі.

«Його провокаційні заяви є частиною скоординованої інформаційної кампанії Москви, покликаної посіяти страх на Заході, стримати підтримку України та схилити західні країни до рішень, вигідних РФ», — ідеться у звіті.

Аналітики також звертають увагу, що Росія оновила свою ядерну доктрину в листопаді 2024 року. Зокрема, документ розширив перелік умов, за яких Москва декларує можливість застосування ядерної зброї. Серед них — відповідь на застосування звичайної зброї, яке, за російською версією, створює критичну загрозу територіальній цілісності РФ або Білорусі.

ISW наголошує, що Україна вже тривалий час завдає ударів по військових та інших цілях на території Росії, однак ці операції не призвели до застосування Москвою ядерної зброї. На думку аналітиків, це свідчить про те, що самі по собі такі удари не означають автоматичного переходу Кремля до ядерної ескалації.

Таким чином, ядерні погрози Медведєва аналітики розглядають передусім як інструмент інформаційного та політичного тиску. Їхня мета — вплинути на рішення західних держав і послабити підтримку України.

Чи завдасть Росія ядерного удару по Україні: що відомо про реальну загрозу

Наразі немає підтверджених даних про те, що Кремль ухвалив рішення застосувати ядерну зброю проти України. Гучні заяви російських посадовців, зокрема Дмитра Медведєва, самі по собі не свідчать про підготовку такого удару. Вони супроводжуються погрозами та спробами створити атмосферу невизначеності навколо можливого застосування ядерного арсеналу.

Окрему увагу привертають повідомлення західних медіа про можливу підготовку Росією супутника Sputnik-S із ядерним вибуховим пристроєм. Це інший сценарій загрози, який не варто ототожнювати з ядерним ударом по українських містах. У разі підтвердження цих даних і реалізації такого задуму наслідки можуть вийти далеко за межі України та зачепити супутникові системи різних країн.

Таким чином, російська ядерна загроза має кілька вимірів: від політичного шантажу та залякування до потенційно небезпечних розробок у космічній сфері. Водночас самі погрози не є доказом неминучого ядерного удару, а повідомлення про Sputnik-S поки що залишаються інформацією про можливі плани, які потребують подальшого підтвердження.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua також розповідав, що насправді міститься у так званій «ядерній валізці» Володимира Путіна та як вона працює. За даними Al Jazeera, це спеціальний пристрій захищеного зв’язку під назвою «Чегет», за допомогою якого російський президент може отримувати інформацію та передавати накази щодо застосування ядерної зброї. Усередині немає ані ядерної ракети, ані знаменитої «червоної кнопки», яка миттєво запускає боєголовки.

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