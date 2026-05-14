Пєсков та Путін / © Associated Press

У РФ вчергове спробували звинуватити європейські країни у прямому «протистоянні» з Москвою. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Європейський Союз нібито є безпосереднім учасником конфлікту на боці Києва.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Окрім традиційних закидів на адресу Заходу, представник країни-агресорки побідкався, що європейці не хочуть вести переговори з РФ. За твердженням Пєскова, наразі єдиним «фактичним посередником» у комунікації з Києвом для Москви залишаються США.

«ЄС зараз є учасником війни з РФ на боці України. Тільки США поки що фактично і є посередниками з Києвом, європейці цього не хочуть», — заявив речник Путіна.

Нагадаємо, що у ЄС розпочали роботу над планом щодо можливих переговорів із Росією, і цей процес має стартувати не з компромісів, а з конкретних вимог до Кремля.

Раніше повідомлялося, що у європейських політичних колах дедалі активніше обговорюють кандидатуру колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель на роль посередника з Росією.

Варто додати, що Спроби залучити колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель до переговорів можуть бути частиною стратегії Кремля з переведення офіційного переговорного процесу у більш неформальний формат особистих домовленостей.

До слова, Шойгу озвучив вимоги Кремля, які ставлять під сумнів будь-які переговори про мир в Україні.

