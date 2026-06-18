У Путіна гнівно відреагували на удари України по Москві: що заявили у Кремлі

Кремль / © Associated Press

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У Кремлі вперше за день відреагували на масовані удари України по Москві, які налякали росіян та пошкодили НПЗ. У Путіна незадоволені атакою та заявили, що подібні удари «не наближають особисті контакти» із президентом Володимиром Зеленським.

Таку заяву озвучив помічник диктатора Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков для пропагандистських ЗМІ.

Зауважимо, протягом дня не звучало жодних офіційних реакцій на вибухи у Москві. Станом на 15:00 це є перший офіційний коментар представників Кремля.

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«Вони не сприяють налагодженню особистих контактів між главою „київського режиму“ та нашим президентом», — заявив посіпака Путіна.

Удари по Москві 18 червня — останні новини

Українські дрони атакували Москву 18 червня. Після ударів по нафтопереробному заводу жителі столиці РФ почали скаржитися на чорний наліт, який вкрив автомобілі, вікна будинків та одяг. Причиною, найімовірніше, стали масштабні пожежі та густе задимлення.

Поки росіяни в шоці на тлі атаки, у Міноборони РФ намалювали фантастичні цифри збитих дронів та ракет. Там заявили про майже 1000 збитих дронів, 200 із яких летіли на столицю.

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