У Путіна рознервувалися через заяви Заходу: що не сподобалося у Кремлі

Кремль / © Associated Press

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У Кремлі заявили про «успіхи» російської армії на фронті в Україні та накинулися зі звинуваченнями на Захід. Помічник Путіна Юрій Ушаков залякує політиків Заходу та називає «помилкою» те, що вони сподіваються на поразку РФ у війні.

Про це російський політик заявив російським пропагандистським ЗМІ.

Він звернувся до західних політиків, заявляючи ніби про «перемоги» окупантів в Україні.

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«Західним країнам потрібно уважно аналізувати ситуацію на полі бою, де ЗС РФ постійно просуваються вперед», — сказав він.

Окрім того, посіпака Путіна зухвало додав, що «Захід помиляється, розраховуючи завдати поразки РФ».

Також у Кремлі вкотре підтвердили, що вони не планують закінчувати війну дипломатичним шляхом, а «чекають на реалізацію наших власних цілей». Тут він згадав саміт на Алясці «Росія — США».

«Росія чекає не на виконання домовленостей, досягнутих на саміті в Анкориджі, а на перемогу», — заявив цинічно та звинуватив, що «одна зі сторін не в змозі виконати взяті на себе зобов’язання».

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Поразка РФ у війні — останні заяви Заходу

Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що союзники України переконані у неминучій поразці Росії у війні. За його словами, західні партнери України переконані, що ситуація на фронті зазнала фундаментальних змін не на користь Росії.

Про неминучу поразку РФ також загорив Дональд Трамп. Він заявив, що Росія повинна укласти мирну угоду, адже величезні людські втрати з обох боків — це «божевілля».

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