У Путіна шокували заявою про нову причину нападу на Україну: у ISW розкусили план Кремля

Сергій Лавров / © Associated Press

Кремль продовжує використовувати свої наративи про те, що український уряд пригнічує релігійні свободи, як моральне виправдання своєї затяжної війни в Україні.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Зокрема, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив 22 квітня на великодньому прийомі у російської православної церкви, що однією з цілей війни Росії в Україні є захист «честі та гідності» громадян Росії, зокрема їхнє право використовувати російську мову та сповідувати православну віру.

Лавров також заявив, що Україна переслідує Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) понад десять років, і звинуватив український уряд у захопленні церков та «нападі» на духовенство та парафіян УПЦ МП.

«Кремль давно використовує заяви про нібито дискримінацію російського народу, російської мови та РПЦ в Україні як виправдання для вторгнення до України та для своєї постійної відмови брати участь у добросовісних мирних переговорах. Російська окупаційна влада регулярно здійснює свавільні затримання та вбивства українського духовенства чи релігійних лідерів, а також грабує, паплюжить та навмисно руйнує місця богослужіння. Заяви Лаврова від 22 квітня демонструють незмінну відданість Кремля своїм початковим воєнним цілям та незацікавленість у переговорах щодо припинення війни», — йдеться у звіті.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін озвучив вимоги щодо російської мови та православної церкви Московського патріархату в Україні після завершення війни.

Зазначимо, у Росії 7 січня у різдвяних службах брали участь російський диктатор Путін, міністр оборони РФ та високопоставлені ієрархи РПЦ. Під час проповідей війну проти України подавали як «боротьбу зі злом», «захист віри» та «духовну місію».

У промовах церковних ієрархів російська агресія навмисно маскується під сакральний обов’язок, використовується риторика про «святий мир» і «захист православ’я».

Україну безпідставно звинувачують у «переслідуванні віри», що дозволяє Кремлю перекладати відповідальність за війну в псевдорелігійну площину.