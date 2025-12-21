ТСН у соціальних мережах

У Путіна сказали, чи вітатимуть Трампа з Різдвом та Новим роком

У президента держави-агресорки цинічно заговорили про «ввічливість».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

У Кремлі вирішили надіслати привітання президенту США Дональду Трампу з Новим роком та Різдвом.

Про це у неділю, 21 грудня, повідомив російським пропагандистам помічник президента РФ з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.

«Ми як ввічливі люди надішлемо вітання пану Трампу з Різдвом та Новим роком», — сказав він.

Раніше речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що Кремль повідомить, якщо президент держави-агресорки вирішить привітати свого американського колегу.

Як зазначають російські пропагандисти, держсекретар США Марко Рубіо на своїй недавній пресконференції привітав очільника російського МЗС Сергія Лаврова з Різдвом.

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти повідомили, що президент США Дональд Трамп буде їсти червону ікру з Хабаровського краю, яку американському лідерові від РФ передав головний переговорник Штатів Стів Віткофф.

