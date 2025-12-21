- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 131
- Час на прочитання
- 1 хв
У Путіна сказали, чи вітатимуть Трампа з Різдвом та Новим роком
У президента держави-агресорки цинічно заговорили про «ввічливість».
У Кремлі вирішили надіслати привітання президенту США Дональду Трампу з Новим роком та Різдвом.
Про це у неділю, 21 грудня, повідомив російським пропагандистам помічник президента РФ з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.
«Ми як ввічливі люди надішлемо вітання пану Трампу з Різдвом та Новим роком», — сказав він.
Раніше речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що Кремль повідомить, якщо президент держави-агресорки вирішить привітати свого американського колегу.
Як зазначають російські пропагандисти, держсекретар США Марко Рубіо на своїй недавній пресконференції привітав очільника російського МЗС Сергія Лаврова з Різдвом.
Нагадаємо, раніше російські пропагандисти повідомили, що президент США Дональд Трамп буде їсти червону ікру з Хабаровського краю, яку американському лідерові від РФ передав головний переговорник Штатів Стів Віткофф.