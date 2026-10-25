У Путіна сказали, хто завадив Трампу примусити Україну до капітуляції у війні

Трамп не примусив Україну до капітуляції / © Getty Images

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У Росії визнали, що розрахунки на швидке приборкання України за допомогою президента США Дональда Трампа не виправдали сподівань. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков у розмові з пропагандистом Павлом Зарубіним відверто заявив, що Вашингтону так і не вдалося домогтися від Києва капітуляції через підтримку ЄС.

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За словами представника Кремля, наразі постала потреба залучати до обговорень ще й європейські країни, оскільки важелі впливу США на українське керівництво виявилися недостатніми.

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«Раніше було враження після Анкориджа, що американська адміністрація може щось таке надиктувати та змусити Київ виконати. Але поки що це якось не виходило. Тому що мало говорити тільки з Києвом, треба говорити з усією Європою, яка повністю підтримує Київ», — сказав Ушаков.

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Водночас у Путіна підтвердили намір відновити тристоронні переговори за участю американської сторони, проте назвали дату не раніше 4 листопада — відразу після проведення проміжних виборів до Конгресу у Сполучених Штатах.

Ушаков закликав не мати «високих очікувань» щодо наступного раунду переговорів.

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Нагадаємо, що після 4 листопада Росія готова повернутися до переговорного процесу в тристоронньому форматі за участю України та США. Про це в коментарі російським ЗМІ заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, зазначивши, що контактів щодо «українського питання» не було вже давно.

Водночас посадовець закликав не плекати завищених очікувань від майбутнього раунду. За його словами, анонсована зустріч матиме лише попередній, «пристрілювальний» характер, оскільки для досягнення остаточної мирної угоди сторонам необхідно проробити чимало роботи.

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