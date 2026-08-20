АЗС в Росії / © Associated Press

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Страх перед соціальними вибухами та народними бунтами через гострий дефіцит пального змусив Кремль задіяти силовиків для охорони звичайних АЗС.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на інсайдські джерела.

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За даними аналітиків, з 18 серпня 2026 року російський диктатор Володимир Путін направив підрозділи Росгвардії для патрулювання щонайменше 13 заправок у Московській області та в окупованому Криму. Основна мета таких заходів — стримування насильства та масового невдоволення громадян, які спалахують через жорсткі обмеження на продаж бензину.

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В ISW наголошують: залучення Росгвардії свідчить про те, що Кремль абсолютно не вірить у здатність звичайної поліції впоратися з масштабами потенційних заворушень, а сама паливна криза розглядається як тривала загроза.

Легалізація розстрілів: МНС РФ надають право використовувати зброю

Паралельно з силовими заходами на АЗС російська влада терміново змінює законодавство, готуючись до жорсткого придушення протестів. Урядова комісія схвалила законопроєкт, який дозволяє співробітникам МНС Росії застосовувати фізичну силу та вогнепальну зброю під час виконання завдань.

Хоча офіційно Кремль маскує це рішення під «захист від українських дронів», аналітики ISW впевнені: документ створено для надання силовикам юридичних підстав розганяти бунти зі зброєю в руках. Зміни до закону про цивільний захист вносять на тлі двох головних страхів режимів — постійного дефіциту бензину та ймовірної примусової мобілізації, яку Путін планує провести одразу після вересневих виборів до Держдуми.

Раніше видання The Times писало про те, що Росія поступово втрачає вплив у країнах, які роками вважалися її партнерами або входили до сфери інтересів Кремля. Від Сирії до держав пострадянського простору Москва отримує дедалі більше сигналів про те, що її колишні позиції слабшають.

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