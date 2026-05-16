У Путіна тепер лише один варіант закінчити війну: експертка попередила про новий наступ Кремля

Імовірність того, що Росія може розпочати військові дії проти європейських країн, стає дедалі реальнішою. Оскільки керівник Кремля Володимир Путін втрачає інші можливості подолати тупикову ситуацію в Україні, він шукає радикальні виходи з пастки.

Про це у своїй статті для видання Die Zeit розповіла аналітикиня Ганна Нотте.

Чому для Кремля відкрилося «вікно можливостей»

Нинішні міжнародні обставини викликають серйозне занепокоєння у європейців. Пов’язано це насамперед із поведінкою США, де президент Дональд Трамп має намір зменшити кількість американських військових у Німеччині. Окрім того, Вашингтон зараз сильно зосереджений на подіях на Близькому Сході, а американські запаси ракет спорожніли після бойових дій проти Ірану.

Усе це дає Росії шанс почати тиснути на європейські уряди, щоб змусити їх здати позиції щодо України. При цьому Москва прагне не знищити Північноатлантичний альянс, а заблокувати допомогу, яку європейці надають Києву. Прямий удар по Європі може стати відчайдушним кроком Кремля через дедалі більше звуження простору для маневрів.

Російське військо фактично зупинилося в Україні після того, як продемонструвало певні успіхи наприкінці минулого року. Паралельно з цим внутрішні справи в самій Росії йдуть угору дном:

Попри стабільні заробітки від продажу нафти, економіка РФ опинилася у глибокій системній кризі.

Держава змушена збільшувати податковий тиск і збори з громадян.

Росіяни дедалі більше висловлюють невдоволення через затяжну війну, проблеми із мобільним зв’язком та блокування месенджера Telegram.

Також у Москві остаточно зникли надії на те, що їм вдасться укласти вигідну домовленість щодо України з адміністрацією Трампа, хоча раніше на це дуже розраховували. Додатково Кремль сильно непокоїть те, що Україна почала активно воювати на російській території, регулярно атакувавши безпілотниками нафтопереробні заводи та інші стратегічні об’єкти у глибокому тилу РФ.

Чи є план у Росії

Російська влада вже почала відкрито сприймати Європу як «тил» української армії. Міністерство оборони РФ навіть склало перелік із 21 європейського підприємства, що виробляють безпілотники, назвавши їх потенційними об’єктами для майбутніх ударів.

У Кремлі вважають, що лише перенесення бойових дій безпосередньо на територію європейських країн здатне підірвати їхню підтримку України. Росія сподівається викликати у європейців такий сильний шок, щоб вони припинили допомагати Києву через політичний розкол або через необхідність витрачати власні матеріальні ресурси на захист самих себе.

Єдине, що наразі може зупинити Путіна від цього кроку — це демонстрація абсолютної згуртованості європейських країн та чітке попередження про те, що ціна ескалації буде занадто високою. Якщо Росія почне сумніватися у здатності Заходу діяти разом, це стане головним джерелом небезпеки у найближчі роки.

Нагадаємо, командир 429 окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко висловлював думку, що президента Росії Володимира Путіна зрештою можуть усунути його ж соратники, а відповідальність за проблеми країни покладуть саме на нього.

Також Федоренко звертав увагу на заяви російських посадовців, зокрема секретаря Радбезу РФ Сергія Шойгу, які, на його думку, свідчать про пошук винних у нинішній ситуації всередині Росії.

Також, напередодні 9 травня у Кремлі лунали погрози щодо можливих ударів по центру Києва у разі атак безпілотників на Москву. Зокрема, представниця МЗС РФ Марія Захарова заявляла про ймовірність масованого ракетного удару по українській столиці.

Водночас, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, частина російських військових блогерів критично сприйняла такі заяви. Деякі з них сумнівалися у спроможності Росії реалізувати подібні погрози та наголошували, що для цього Кремлю довелося б застосувати значні ресурси.

