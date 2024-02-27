У Путіна тиждень розпочався жахливо: хто з його союзників “встромив ножа” у спину

Швеція подолала останню перешкоду на шляху до НАТО — крок, який не підтримує кремлівський диктатор Володимир Путін.

Про це пише Newsweek.

Парламент Угорщини в понеділок, 26 лютого, проголосував за ратифікацію заявки Швеції на вступ до військового альянсу, незважаючи на те, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан вважається одним з небагатьох союзників Путіна в НАТО. Для вступу до НАТО країна потребує одностайної підтримки всіх членів Альянсу, і Угорщина була останньою, хто утримувався, щоб схвалити Швецію після того, як Туреччина ратифікувала запит цієї країни в січні.

Путін відверто висловлювався проти розширення НАТО і називав можливість розширення Альянсу як одне з виправдань свого вторгнення в Україну. Однак саме війна в Україні підштовхнула Фінляндію та Швецію до одночасного подання листів із проханням про вступ до НАТО у травні 2022 року. Фінляндія стала членом НАТО у квітні 2023 року.

У понеділок Newsweek звернувся до Кремля електронною поштою за коментарем.

Голосування в парламенті Угорщини переважною більшістю голосів підтримало ратифікацію Швеції: 188 голосів “за” і шість “проти”.

Орбан навіть публічно підтримав заявку Швеції. Як повідомляє Associated Press, перед голосуванням прем'єр-міністр заявив законодавцям: “Військова співпраця між Швецією та Угорщиною і вступ Швеції до НАТО зміцнюють безпеку Угорщини”.

Голосування в понеділок відбулося після п'ятничної зустрічі між Орбаном і прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, під час якої, як повідомляється, вони врегулювали деякі затяжні дипломатичні суперечності.

“Сьогодні історичний день. Парламенти всіх країн-членів НАТО проголосували за вступ Швеції до НАТО, — написав Крістерссон у понеділок вранці в соціальній мережі X, колишній Twitter. — Швеція готова взяти на себе відповідальність за євроатлантичну безпеку”.

Today is a historic day. The parliaments of all NATO member states have now voted in favour of Swedish accession to NATO. Sweden stands ready to shoulder its responsibility for Euro-Atlantic security. — SwedishPM (@SwedishPM) February 26, 2024

Тим часом Путін продовжує стикатися з осудом за своє вторгнення в Україну. Хоча російські збройні сили нещодавно встановили контроль над українським містом Авдіївка, путінські військові не досягли успіху на полі бою, який прогнозували багато аналітиків.

Росія також зазнала значних втрат в Україні. За останніми оцінками Генерального штабу Збройних сил України, Росія втратила понад 410 000 військовослужбовців з початку війни.

Newsweek не зміг самостійно перевірити українські цифри, які перевищують багато інших оцінок. Кремль рідко оприлюднює свої власні цифри, а коли оприлюднює, вважається, що вони занижені.

Путін і офіційні особи Кремля поки що публічно не коментували голосування Угорщини щодо Швеції та НАТО, але речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у липні 2022 року, що безпека Росії буде під загрозою, якщо Швеція стане членом Альянсу.

“Негативні наслідки однозначні”, — сказав тоді Пєсков, повідомляє Agence France-Presse.

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