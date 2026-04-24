Очільник МЗС РФ Сергій Лавров / © Associated Press

У Кремлі істерично заявили про війну, яку «відкрито оголосили» Росії країни Заходу, які начебто використовують українську державу як «геополітичний таран».

Таку заяву очільника МЗС держави-агресорки Сергія Лаврова на зустрічі з керівниками російських некомерційних організацій цитують пропагандисти «РИА Новости».

Головний дипломат РФ цинічно назвав «потужним фактором дестабілізації обстановки у світі» так звану «експансію Заходу» на Євразійському континенті, «насамперед у районах, де завжди був сильний вплив Росії, де були наші традиційні законні інтереси».

«Нав’язливе прагнення, яке вже останніми роками просто прорвалося відкрито, у гаслі „Завдати Росії стратегічної поразки“, оголошено відкриту війну», — істерично заявив Лавров.

При цьому очільник російського МЗС згадав і про Україну, проти якої Кремль п’ятий рік веде загарбницьку війну, назвавши нашу державу «наконечником», який начебто використовує Захід проти Росії та «геополітичним тараном».

Зрештою у своїй заяві Сергій Лавров лише традиційно повторив звичайні наративи Кремля щодо Заходу та України, які вже неодноразово вислювд.вав його шеф Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше російський президент під час щорічного послання до Федеральних зборів РФ. у лютому цього року заявив, що західні країни нібито роблять з України так звану «анти-Росію» ще від XIX століття.