У Путіна відреагували на заяви Пригожина, ФСБ відкрила провадження за "заклик до заколоту"

В Кремлі заявили, що Путін знає про ситуацію з заявами Пригожина.

У російського диктатора Володимира Путіна прокоментували ситуацію щодо заяв ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який звинуватив російських військових у завдаванні ракетного удару по "вагнерівцях".

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Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

В Кремлі заявили, що Путін знає про ситуацію із заявами Пригожина.

"Володимир Путін у курсі ситуації навколо Євгена Пригожина. Зараз вживаються всі необхідні заходи", - заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Також повідомляється, що ФСБ порушила справу про заклик до збройного заколоту після заяв Пригожина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ватажок терористичного угруповання "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські війська завдали удару по тилах його ПВК та вбили багато бойовиків.

Крім того, ми раніше інформували, що Євген Пригожин назвав війну Росії в Україні, яку Кремль просуває як "спеціальну військову операцію", "бездарно спланованою операцією".

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