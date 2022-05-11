У Путіна відреагували на бажання окупантів приєднати до Росії Херсонську область

У Путіна відреагували на бажання окупантів приєднати до Росії Херсонську область

У Російській Федерації вважають цілком реальним сценарієм приєднання захопленої Херсонської області, про що хоче просити окупаційна "влада".

У президента-диктатора країни-агресорки заявляють, що процедура повинна відбуватися за таким самим сценарієм, як було з анексією Криму 2014-го.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, пишуть російські засоби масової пропаганди.

За його словами, питання входження Херсонської області до складу РФ нібито повинні вирішувати самі жителі. Мовляв, процедура повинна бути "легітимною".

"Це питання має бути чітко і ретельно вивірене, оцінене юристами і правовиками. Ззвичайно, подібні доленосні рішення повинні мати абсолютно чітке юридичне підґрунтя, юридичне обґрунтування, бути абсолютно легітимними, як це було з Кримом", - заявив Пєсков.

Як повідомлялося, окупаційна влада Херсонської області має намір звернутися до президента-диктатора країни-терористки Росії Володимира Путіна: будуть просити приєднати тимчасово окупований регіон до складу РФ. "Керівник" військово-цивільної адміністрації Кирило Стремоусов заявляє, мовля, обійдуться без референдумів. Натомість буде єдиний указ на підставі звернення "керівництва ХНР".

Читайте також: