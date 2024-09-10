У Путіна відреагували на масовану атаку безпілотників на Росію

У Кремлі цинічно звинувачують Київ в організації масованих атак безпілотників на міста Росії, забувши водночас про щоденні обстріли України.

Про це в коментарі росЗМІ заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Пєсков зухвало заявив про атаку на житлові будинки, мовляв, "це не можна асоціювати з військовими діями".

Окрім того, він назвав українську владу ворогами. За словами представника Кремля, "Росія має продовжувати спецоперацію, щоб убезпечити себе". Втім, речник російського "фюрера" не обмовився і словом про те, що до 24 лютого 2022 року жодних атак дронів на міста Росії не було.

Також Пєсков вихвалявся тим, що нібито "російські військові набули досвіду в боротьбі з безпілотниками і показують гарні результати".

Як повідомлялося, секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу зробив нову заяву про переговориз Україною. Зокрема, він звинуватив Київ у тому, що діалог неможливий.

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