У Путіна відреагували на слова Зеленського про синьо-жовтий прапор над Думою

У Путіна відреагували на слова Зеленського про синьо-жовтий прапор над Думою

У Кремлі переконані, російський триколор залишиться на своєму місці.

У Російській Федерації відреагували на слова українського президента Володимира Зеленського про синьо-жовтий прапор над Державною думою.

Про це в ефірі одного з російських телеканалів сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков.

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Там переконані, що російський триколор залишиться на своєму місці. "Над Державною думою майорів і буде далі майоріти все-таки російський триколор", - прокоментував представник Кремля слова Зеленського.

Як повідомлялося, 30 червня під час прямої лінії президент РФ Володимир Путін заговорив про Україну як "дружній народ" та "малоросів". Українців і росіян він назвав одним народом.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова російського президента. За його словами, неможливо одночасно говорити про "один народ" і відверто захоплювати наші території та продовжувати бійню на Донбасі. "Були б українці та росіяни одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Державною думою майорів би жовто-блакитний прапор", - сказа він.

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