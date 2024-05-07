У Путіна влаштували істерику через послів, які бойкотували інавгурацію

Декілька держав ЄС відправили своїх дипломатів для участі у церемонії "інавгурації" Володимира Путіна. За даними ЗМІ, йдеться про Францію, Угорщину, Словаччину, Грецію, Мальту та Кіпр.

Посли, що не прийшли на інавгурацію Путіна, забули, навіщо перебувають у Москві, вважає помічник очільника РФ Юрій Ушаков.

Про це помічник Путіна заявив 7 травня, передають пропагандистські агентства РФ.

"Вони забувають, за кого вони акредитовані, на мою думку", - сказав представник Кремля. За його оцінкою, такі дії самі по собі багато про що говорять. Просто забувають, де перебувають і навіщо, головне, перебувають, - констатував Ушаков.

Нагадаємо, у вівторок, 7 травня, у Кремлі відбуласяся урочиста церемонія "інавгурації" Володимира Путіна на пост президента Росії. Посли деяких країн ЄС прийняли запрошення і були присутні під час церемонії.

Так, Франція вже прокоментувала наміри свого посла бути присутнім на так званій інавгурації Путіна. Відомо, що її відвідали, зокрема, такі країни Європи як, Угорщина та Словаччина, "щоб тримати відкритими канали комунікації".

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