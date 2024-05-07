Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Путіна влаштували істерику через послів, які бойкотували інавгурацію

У Путіна влаштували істерику через послів, які бойкотували інавгурацію

Диктатор Володимир Путін розпочинає свій п’ятий поспіль президентський термін / Фото: Associated Press

Декілька держав ЄС відправили своїх дипломатів для участі у церемонії "інавгурації" Володимира Путіна. За даними ЗМІ, йдеться про Францію, Угорщину, Словаччину, Грецію, Мальту та Кіпр.

Посли, що не прийшли на інавгурацію Путіна, забули, навіщо перебувають у Москві, вважає помічник очільника РФ Юрій Ушаков.

Про це помічник Путіна заявив 7 травня, передають пропагандистські агентства РФ.

"Вони забувають, за кого вони акредитовані, на мою думку", - сказав представник Кремля. За його оцінкою, такі дії самі по собі багато про що говорять. Просто забувають, де перебувають і навіщо, головне, перебувають, - констатував Ушаков.

Нагадаємо, у вівторок, 7 травня, у Кремлі відбуласяся урочиста церемонія "інавгурації" Володимира Путіна на пост президента Росії. Посли деяких країн ЄС прийняли запрошення і були присутні під час церемонії.

Так, Франція вже прокоментувала наміри свого посла бути присутнім на так званій інавгурації Путіна. Відомо, що її відвідали, зокрема, такі країни Європи як, Угорщина та Словаччина, "щоб тримати відкритими канали комунікації".

Читайте провідні новини сьогодні

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація