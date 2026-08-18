У Путіна влаштували істерику через британські дрони для України та пригрозили Лондону «розплатою»

Атака по Москві / © Exilenova+

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Росія звинуватила Велику Британію у «навмисному сприянні ескалації» війни в Україні через постачання дронів, якими Київ атакує країну-агресорку, та погрожує їй «розплатою».

Про це повідомило посольство Росії у Великій Британії.

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«Тим самим Сполучене Королівство виступає співучасником і співвиконавцем кривавих злочинів і терористичних атак. Дії Лондона неминуче матимуть наслідки, за які йому доведеться відповідати», — йдеться у заяві посольства.

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Також у дипвідомстві попередили, що «чим глибше її залучення до конфлікту, тим вищу ціну вона заплатить».

Речник Міністерства оборони заявив BBC News, що Велика Британія стоїть «пліч-о-пліч» з Україною.

«Росія не повинна сумніватися в рішучості цього уряду протистояти російській агресії в Україні та проти Великої Британії та наших союзників. Вона зобов’язана надати Україні обладнання, необхідне для захисту від незаконного вторгнення Путіна», — вважає речник відомства.

Дрони, якими Україна атакує Росію, виготовлені двома британськими компаніями. Українські сили завдають ударів по військових та промислових цілях, включаючи нафтопереробні заводи та склади інтернет-магазину Wildberries.

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Атаки України по Росії — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 18 серпня у Москві та області лунали потужні вибухи. Столиця Росії та навколишні населені пункти опинилися під масованою атакою безпілотників. Губернатор Московської області Андрій Воробйов підтвердив удар по складу Wildberries. Після атаки там спалахнула пожежа.

Раніше видання BBC із посиланням на власні джерела повідомило, що Україна вперше застосувала британські дрони для ударів по військових та промислових об’єктах у Росії, зокрема НПЗ і складах Wildberries. Пропагандисти та влада в істериці та погрожують Британії наслідками.

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