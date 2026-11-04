У Путіна влаштували істерику після посилення кордонів Польщі через загрозу прориву з РФ

Польські військові / © Associated Press

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У ніч проти 3 листопада Сили безпеки Польщі успішно запобігли черговій російській провокації на державному кордоні з РФ.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Як заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, диверсійним діям вдалося запобігти в районі населеного пункту Сенпополь (Вармінсько-Мазурське воєводство). Польські прикордонники помітили підозрілих осіб із ліхтарями вздовж кордону з Калінінградською областю РФ, після чого на місце негайно оперативно мобілізували необхідні сили.

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Туск наголосив, що напруга та ескалація з боку Росії можуть тривати й надалі, тому Польща має бути повністю готовою до відбиття майбутніх провокацій. Варшава вже вжила додаткових заходів для посилення безпеки на кордоні з РФ на тлі розвідувальних попереджень та зростання кількості російських диверсій у Європі.

Звинувачення та істерика у Кремлі

На вимушені оборонні кроки Варшави негайно відреагували у Москві. Міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров спробував перекласти відповідальність із агресора на жертву, заявивши, що Польща та країни Балтії нібито є «найактивнішими просувачами реакційної та агресивної політики» Європи щодо Росії.

Аналітики ISW підкреслюють, що посадовці Кремля регулярно та безпідставно намагаються представити будь-які заходи Європи із зміцнення оборони як «агресію проти РФ», попри те, що саме Росія нарощує кібератаки та кінетичну диверсійну діяльність у європейських країнах.

За оцінками експертів, Лавров намагається виставити Польщу агресором, аби приховати реальну російську загрозу для Європи та посіяти внутрішній розкол серед польського суспільства.

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Раніше ISW повідомляв про те, що Польща посилює безпеку на кордоні з Росією на тлі попереджень розвідки про можливі диверсії та зростання кількості російських підривних операцій у Європі. Серед потенційних загроз називають навіть спроби збройного перетину кордону.

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