Речник президента Росії Дмитро Пєсков / © Associated Press

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У Кремлі прокоментували інформацію про ураження російського корвета «Меркурій» у територіальних водах Лівії. Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що це питання наразі перебуває на контролі Міноборони РФ.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

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Пєсков прокоментував повідомлення про удар по російському корвету в територіальних водах Лівії.

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«Цим займається наше оборонне відомство і інформація, якщо це вважатиметься доцільним, також надаватиметься по лінії оборонного відомства. Але, звичайно ж, ми звернули увагу на заяву Зеленського щодо цього«, — сказав речник російського диктатора.

Ураження російського корвета «Меркурій» у Лівії — що відомо

Нагадаємо, напередодні у лівійському порту Бенгазі внаслідок вибуху на борту та ймовірної атаки безпілотників було частково затоплено та знищено російський ракетний корвет «Меркурій» із Чорноморського флоту, який супроводжував конвой військових вантажів. Місцева влада підтвердила інцидент, зазначивши, що судно зупинялося для дозаправлення перед вибухом.

Як повідомив 23 листопада президент України Володимир Зеленський, Сили оборони та СБУ провели спецоперацію біля узбережжя порту Бенгазі, застосувавши сім безекіпажних катерів вітчизняного виробництва, запущених із «материнського судна». Внаслідок атаки було потоплено корвет «Меркурій» разом із бойовим вертольотом Ка-27 на борту, а також уражено підсанкційний суховантаж MV ANGARA, який окупанти використовували для перевезення зброї.

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