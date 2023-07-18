У Путіна “все під контролем”: слабкі місця російської економіки та як по ній б’ють санкції Заходу

Стан російської економіки стрімко погіршується і є багато способів це продемонструвати.

Економічні проблеми Росії помножилися з початку її вторгнення до України на початку минулого року. Війна, розв’язана Кремлем, спричинила хвилю санкцій зі сторони Заходу. За словами дослідників з Єльського університету, дехто навіть звинувачує президента РФ Володимира Путіна в “завданні болю” нації, заявляючи, що він “канібалізує” економіку Росії у своєму прагненні захопити Україну.

Про це пише Business Insider.

“Левова частка економіки контролюється державою, енергетичним та фінансовим секторами, і Путін бере з початкового капіталу цих підприємств, використовуючи його як коробку з печивом для свого воєнного фонду”, — заявили дослідники Джефрі Сонненфельд та Стівен Тян.

Росія купує менше автомобілів

Російська автомобільна промисловість є однією з галузей економіки, яка зазнає тиску.

Журналіст Філ Розен з Insider повідомив, що продажі автомобілів у Москві впали майже на 75% з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зниження спричинене трьома факторами: різким зростанням цін, зменшенням постачання та погіршенням споживчого настрою.

“Росіяни просто менше купують автомобілів, це факт”, — сказав Тян. “Це свідчить про слабкість споживача в Росії. Це можна назвати проксі-індикатором погіршення споживчого настрою, а історія, яку він розповідає, є дуже тривожною. Росіяни просто не витрачають гроші”.

Водночас кількість росіян, які купують автомобілі іноземних марок, які зазвичай вважаються предметами розкоші, майже зупинилася. Замість цього споживачі купують автомобілі місцевого виробництва, багато з яких мають проблеми з механікою.

Падіння експорту

Ще однією ознакою того, що економіка Росії знаходиться в кризовому становищі, є драматичний занепад балансу поточного рахунку.

Центральний банк Москви зафіксував 93-відсотковий річний спад надлишку поточного рахунку у другому кварталі за квітень-червень. Він скоротився з рекордних 76,7 мільярдів доларів до 5,4 мільярда доларів.

Фінансові показники свідчать про те, наскільки сильно санкції Заходу вдарили по країні, особливо по її ключовому енергетичному сектору, де її експорт нафти і газу суттєво постраждав після введення обмежень і заборон.

Дохід від експорту енергетичних ресурсів

Москва отримує значну частину свого доходу від продажу нафти та газу, але західні санкції підривають це джерело прибутку.

У червні Міністерство фінансів Росії повідомило, що надходження від податків на нафту та газ знизилися на 36% порівняно з минулим роком до приблизно 571 мільярда рублів, а прибутки від сировини та нафтопродуктів впали на 31% до 426 мільярдів рублів.

Рубль відчуває “вільне падіння”

До проблем Росії додається падіння рубля. Валюта країни влітку різко впала до 94,48 за долар, досягнувши 15-місячного мінімуму, що спричинене втратою капіталу, скороченням податкових надходжень та зменшенням резервів центрального банку.

“Рублю немає куди піти, крім як униз”, — заявив економіст Костянтин Сонін з Чиказького університету у своєму твіті.

Занепокоєння щодо волатильності валюти спричинило хвилю внутрішніх виведень коштів з центрального банку країни на суму понад 1 мільярд доларів. Банківська паніка в основному була зумовлена останнім повстанням ПВК “Вагнер”.

Ослаблення російської валюти змусило країну прийняти відчайдушні заходи. Останнім часом міністр закордонних справ Росії закликав країни Південно-Східної Азії відмовитися від долара і використовувати місцеві валюти для здійснення торгівлі.

Читайте також: