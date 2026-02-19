Дмитро Пєсков / © Associated Press

Реклама

Cанкції проти Росії блокують нормальний розвиток торгово-економічних відносин між Москвою та Вашингтоном.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє агентство Reuters.

За словами Пєскова, між двома країнами існує великий потенціал для спільних проєктів, але їх реалізація можлива лише за умови «пожвавлення» взаємодії.

Реклама

«До порядку денного можна внести дуже багато проєктів, але для цього нам потрібно пожвавити наші відносини», — наголосив він.

У заяві Пєскова не було конкретних пропозицій щодо того, які проєкти росія готова запропонувати США або які кроки вона готова зробити для пом’якшення санкцій.

Санкції проти Росії — останні новини

Президент Дональд Трамп за рік на своєму другому президентському терміні так і не запровадив жодної дієвої санкції проти Росії за вторгнення до України. Нафтові доходи Росії впали, але геть з інших причин, зазначають експерти. Вони переконані, що Трамп так і не зважиться натиснути на Володимира Путіна.

До повернення Дональда Трампа в Білий дім рік тому адміністрація його попередника Джо Байдена постійно робила санкції проти Росії жорсткішими. І вона працювала над цим в унісон з іншими членами «Великої сімки».

Реклама

Але Трамп поставив санкції на паузу. Коли переговори з Путіним зайшли в глухий кут, Трамп спочатку запровадив тарифи проти Індії, а потім — санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній — «Роснефть» і «Лукойл».

Єдина потужна санкція за всю війну в Україні, яку Трамп запровадив після всіх своїх погроз, була спрямована проти Індії — за купівлю російської нафти. Але й у цьому експерти побачили радше спробу вибити поступки в торговельних переговорах з Індією, ніж інструмент тиску на Путіна.

Тим часом у рамках 20-го пакету санкцій проти росії ЄС планує запровадити санкції щодо портів третіх країн. Нові обмеження спрямовані на енергетику, фінансові послуги та торгівлю.

Вперше пакет включає санкції проти портів третіх країн. Як об’єкти санкцій було обрано порти Кулеві в Грузії та Каримун в Індонезії за обробку російського експорту нафти.

Реклама

Тим часом до списку санкцій включено 42 нових судна — переважно нафтові танкери з тіньового флоту Росії.

Також пропонують зняти санкції з двох китайських банків та додати банки з Лаосу, Таджикистану та Киргизстану за надання послуг з роботи з криптоактивами Росії.