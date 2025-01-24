У Путіна вже встигли обговорити ультиматум Трампа: WSJ дізнався, що думають у Кремлі

Росіяни вже навчилися жити з обмеженнями, тому залякування Трампа не спрацюють.

Кремль не вразила погроза президента Сполучених Штатів Дональда Трампа запровадити нові санкції проти Росії, якщо вона не погодиться укласти мирну угоду з Україною.

Про це пише WSJ.

За оцінками аналітиків, такі погрози можуть зіграти на руку Москві, надаючи Володимиру Путіну можливість використати будь-яке припинення вогню для закріплення своїх територіальних здобутків і відновлення військових ресурсів.

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Журналісти нагадують, що Росія вже перебуває під жорстким міжнародним санкційним тиском і має обмежений обсяг торгівлі зі США.

Зокрема, речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не побачили нічого нового в погрозах президента США запровадити нові санкції проти Росії, якщо угоду щодо припинення війни РФ проти України не буде досягнуто.

"Ми не бачимо тут якихось особливо нових елементів, – сказав Пєсков журналістам 23 січня. – Йому (Трампу – ред.) подобаються ці методи, принаймні подобалися під час його першого президентства".

Експерти зауважують, що ультиматум Трампа може бути спробою посилити позиції його адміністрації серед критиків Росії. Водночас значно важливішим виглядає його публічна пропозиція виступити посередником у мирних переговорах, хоча це і супроводжувалося образливими висловлюваннями.

"Попри економічні труднощі та зростання невдоволення серед росіян, Путін залишається авторитарним лідером із майже необмеженою владою. Кремль все ще враховує суспільні настрої, але, ймовірно, бачить у будь-якому припиненні вогню можливість закріпити територіальні здобутки та відновити свої військові ресурси", - пише видання.

Нагадаємо, Дональд Трамп 22 січня знову закликав до закінчення війни між Україною й Росією, погрожуючи в разі відмови Москви від домовленостей запровадити нові санкції проти РФ.

Трамп наголосив, що економіка Росії через війну занепадає, і тому він пропонує Путіну "дуже велику послугу".

Напередодні CNN із посиланням на джерела повідомив, що Трамп доручив помічникам організувати телефонну розмову з Путіним. За їхніми словами, Трамп хоче поспілкуватися з президентом РФ у перші дні після інавгурації, щоб обговорити особисту зустріч. Як стверджується, у Трампа сподіваються швидко розпочати роботу над врегулюванням війни Росії проти України.

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