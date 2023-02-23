У Путіна є "кодове ім'я": як називають диктатора наближені до нього олігархи-"гаманці"

Російський диктатор Путін має "кодове ім'я" серед своїх давніх соратників, з якими він 1996 року заснував дачний кооператив "Озеро", а в наступні роки грабував Росію.

Про це розповіла оперна співачка, колишня депутатка Держдуми Росії Марія Максакова ефірі телеканалу Freeдом.

Так, коло найближчих соратників Путіна ще з "петербурзького періоду" називають Путіна "Михайлом Івановичем". Чого саме таку кличку вибрали для диктатора, Максакова не пояснила.

"Їм вдалося зробити з Сургутнафтогаз кубишку, де готівкою зберігаються і не витрачаються 140 млрд доларів. Це кишенькові гроші людини, яку всі в кооперативі "Озеро" іменують Михайлом Івановичем", – зазначила колишня депутатка Держдуми.

За її словами, російських олігархів, наближених до диктатора, називають "гаманцями" Путіна.

"Ці 140 млрд доларів нікуди не вкладають, не інвестують. Всі розуміють, що коли йдеться про Михайла Івановича, вони мають на увазі свого головного шефа-диктатора Путіна. Це його кодове ім’я. Саме це вказує на безпосередній зв’язок нинішніх справ і активів кооперативу "Озеро", яке створено в інтересах Путіна", — підсумувала Марія Максакова.