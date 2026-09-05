У Путіна заявили про нібито припинення обстрілів Києва: яка причина

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін віддав вказівку від опівночі не завдавати ударів по Києву упродовж трьох діб.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистському виданню ТАСС.

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За словами Пєскова, тимчасове припинення повітряних атак на українську столицю пов’язане з підготовкою та проведенням у Києві зустрічей за участі американських переговорників.

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Нагадаємо, водночас після опівночі 5 вересня Росія продовжила атакувати Україну. Внаслідок ворожої атаки загорілася дев’ятиповерхівка у Борисполі.

Після першої години ночі російські війська також завдали удару по промисловому підприємству в Кам’янському Дніпропетровської області.

У Києві протягом ночі також неодноразово оголошували повітряну тривогу через загрозу реактивних БпЛА.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна не завдаватиме повітряних ударів упродовж часу, необхідного для безпечного прибуття американських представників до Москви та проведення там переговорів. Після візиту до Росії спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають приїхати до Києва.

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов підтвердив, що візит спецпосланців президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера відбудеться у неділю, 6 вересня. Буданов припустив, що протягом неділі росіяни можуть не атакувати Київ через візит американців.

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