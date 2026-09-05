ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1477
Час на прочитання
1 хв

У Путіна заявили про нібито припинення обстрілів Києва: яка причина

Тимчасову призупинку атак у Кремлі пояснюють підготовкою та проведенням зустрічей за участі переговорників зі США.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін віддав вказівку від опівночі не завдавати ударів по Києву упродовж трьох діб.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистському виданню ТАСС.

За словами Пєскова, тимчасове припинення повітряних атак на українську столицю пов’язане з підготовкою та проведенням у Києві зустрічей за участі американських переговорників.

Нагадаємо, водночас після опівночі 5 вересня Росія продовжила атакувати Україну. Внаслідок ворожої атаки загорілася дев’ятиповерхівка у Борисполі.

Після першої години ночі російські війська також завдали удару по промисловому підприємству в Кам’янському Дніпропетровської області.

У Києві протягом ночі також неодноразово оголошували повітряну тривогу через загрозу реактивних БпЛА.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна не завдаватиме повітряних ударів упродовж часу, необхідного для безпечного прибуття американських представників до Москви та проведення там переговорів. Після візиту до Росії спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають приїхати до Києва.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов підтвердив, що візит спецпосланців президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера відбудеться у неділю, 6 вересня. Буданов припустив, що протягом неділі росіяни можуть не атакувати Київ через візит американців.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie